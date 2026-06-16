Нафта дещо подешевшала, Brent торгується на рівні близько $82,8 за барель

Ціни на нафту помірно знижуються у вівторок після падіння до мінімумів з початку березня напередодні на тлі очікувань завершення конфлікту на Близькому Сході.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:09 торгуються по $82,78 за барель, що на $0,39 (0,47%) нижче за рівень закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подешевшали на $4,16 (4,76%), до $83,17 за барель.

Ціни на ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися на цей час на $0,17 (0,21%), до $80,58 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $4,13 (4,87%), до $80,75 за барель.

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф підписали в електронному форматі меморандум про початок урегулювання близькосхідної кризи, повідомив у понеділок портал Axios із посиланням на джерело. Очікується, що офіційна церемонія підписання документа відбудеться 19 червня.

Тим часом очільник Білого дому заявив за підсумками переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном, що Ормузька протока вже частково відкрита й буде повністю відкрита у п'ятницю. Трамп також звернув увагу на те, що за проходження суден через цю водну артерію мита не стягуватимуться.

Учасники ринку чекають на оприлюднення деталей меморандуму та оцінюють терміни нормалізації постачань нафти з країн Перської затоки.

"Поки деталі не проясняться, ринок, імовірно, виявлятиме стриманість щодо подальшого зниження премії за ризик", - вважає аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Експерт IG Тоні Сікамор, у свою чергу, зазначає, що відновлення постачань енергоресурсів до докризових рівнів буде нелегким завданням. "Розмінування, відновлення повного страхового покриття морських перевезень та забезпечення достатньо комфортних умов для того, щоб судна й оператори повернулися до затоки, потребуватимуть часу - як і відновлення призупиненого видобутку й пошкодженої регіональної інфраструктури", - пише він.

