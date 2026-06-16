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АНАЛІТИКА

G7 шукатиме додаткове фінансування для України понад €90 млрд від ЄС

Кредит від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро покриває дві третини фінансових потреб України на цей і наступний роки, в червні Україна отримає перший транш - про це повідомила у Франції очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Однак, за словами посадовиці, залишається закрити ще одну третину потреб України.

«Щодо ще однієї третини ми потребуємо більшої підтримки з боку партнерів України. Це буде однією з тем цього саміту G7», - заявила фон дер Ляєн.

Керівництво ЄС підтвердило, що до дискусій саміту особисто долучиться президент України Володимир Зеленський. Лідери обговорять шляхи завершення війни. Президент Європейської ради Антоніу Кошта вказав на те, що російська агресія проти України вже триває довше, ніж Перша світова війна.

«Це величезний виклик, і ми знаємо, що бойові дії стають дедалі запеклішими. І країни, представлені тут у G7, можуть сприяти досягненню угоди заради тривалого миру... Росія повинна зрозуміти і зрозуміє, що час не на її боці; затягування часу не принесе їй користі, і що необхідно терміново розпочати переговори щодо справедливого і тривалого миру», - зазначив він.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

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