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У травні Фонд декарбонізації спрямував понад ₴207 млн на фінансування проєктів
10:08 16.06.2026 |
У травні Фонд декарбонізації України надав фінансову підтримку 5 проєктам на загальну суму 207,4 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба установи.
"Минулого місяця акціонерним товариством «Фонд декарбонізації України» надано бізнесу фінансову державну підтримку шляхом кредитування на загальну суму 207,4 млн грн. Ці кошти видані пяти товариствам з обмеженою відповідальністю для реалізації проєктів у сфері генерації з відновлювальних джерел енергії та когенерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чотири проєкти передбачають будівництво сонячних електростанцій, один - встановлення пускового комплексу когенераційної установки. Проєкти реалізуються у Києві, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.
Очікувані результати від реалізації цих проєктів - понад 17 тис. МВт-год «зеленої» енергії щорічно та скорочення викидів вуглекислого газу на понад 8 тис. т.
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