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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український експорт м’яса птиці показав зростання у травні

08:48 16.06.2026 |

Новини АПК

Україна у травні 2026 року експортувала 43,6 тисячі тонн м'яса птиці, що на 7% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє Союз птахівників України за даними Держмитниці, передає Укрінформ.

«Український експорт м'яса птиці у травні 2026 року становив 43,635 тис.т., що на 7% більше ніж у квітні 2026 року (40,7 тис.т). Це рекордний місячний обсяг експорту за останні 5 років», - йдеться у повідомленні.

У галузевому відомстві зауважили, що зі збільшенням фізичних обсягів зросли і грошові надходженні від експорту на 10,7% і становили 93,6 млн дол. США.

В травні середня експортна ціна реалізації м'яса птиці збільшилась і становила 2,15 дол, що в першу чергу пов'язано з зміною асортименту експортованої продукції.

Загалом, у січні - травні 2026-го загальний експорт м'яса птиці становив 207,1 тис.т, що на 6,1% більше ніж за аналогічний період торік. Утім виручка від експорту скоротилася на 4,3 % і склала 437,1 млн дол. США.

Головними покупцями українського м'яса птиці за вказаний період стали Нідерланди (із часткою у 17,9%), Велика Британія (11,8%), Словаччина (10,2%) та ОАЕ (6,9%).

Частка експорту до країн ЄС за цей час від загального обсягу експорту склала 34,9% (69,7 тис. т), а у грошовому еквіваленті частка експорту до країн ЄС становила майже половину валютної виручки - 44,8%.

Експорт готових продуктів з м'яса птиці з України за п'ять місяців 2026 року становить 7,2 тис.тонн на загальну суму 24,4 млн дол. США.
 

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