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Велика Британія спрямовує кошти на забезпечення роботи атомної енергетики України
11:32 16.06.2026 |
Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних двох років завдяки підтримці UK Export Finance у розмірі 210 млн фунтів стерлінгів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві британського уряду.
Зазначається, що це дозволить британській компанії Urenco постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії "Енергоатом".
Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт минулого тижня.
У пресслужбі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки "Енергоатом" забезпечує понад 50% електроенергії країни.
Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу Urenco, розташованого на північному заході Англії.
Фінансування, забезпечене UKEF, ґрунтується на попередній дворічній угоді про постачання ядерного палива в Україну.
"Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти", - йдеться у заяві.
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