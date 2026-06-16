Велика Британія спрямовує кошти на забезпечення роботи атомної енергетики України

Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних двох років завдяки підтримці UK Export Finance у розмірі 210 млн фунтів стерлінгів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві британського уряду.

Зазначається, що це дозволить британській компанії Urenco постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії "Енергоатом".

Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт минулого тижня.

У пресслужбі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки "Енергоатом" забезпечує понад 50% електроенергії країни.

Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу Urenco, розташованого на північному заході Англії.

Фінансування, забезпечене UKEF, ґрунтується на попередній дворічній угоді про постачання ядерного палива в Україну.

"Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти", - йдеться у заяві.