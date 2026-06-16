Міжнародний арбітраж став на бік України у морському спорі з Росією — МЗС

Міжнародний арбітраж, створений за Конвенцією ООН з морського права,
ухвалив рішення у справі України проти РФ, підтвердивши порушення Росією
норм міжнародного права в Чорному, Азовському морях і Керченській
протоці та відкинувши російські претензії на їхній статус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі МЗС України
стосовно рішення Арбітражного трибуналу у справі щодо прав прибережної
держави в Чорному морі, Азовському морі та у Керченській протоці
(Україна проти Російської Федерації)
"22
квітня 2026 року Арбітражний трибунал, створений відповідно до Додатку
VII Конвенції ООН з морського права 1982 року (UNCLOS), виніс рішення по
суті у справі України проти Російської Федерації щодо прав прибережної
держави у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці", - ідеться в повідомленні.
Що передувало?
Справа була ініційована Україною 14 вересня
2016 року у зв'язку з порушенням Російською Федерацією своїх зобов'язань
за Конвенцією ООН з морського права у прилеглих до узбережжя Криму
акваторіях Чорного та Азовського морів і Керченської протоки з 2014
року.
У фінальному рішенні Арбітражний Трибунал не встановив, що
Азовське море і Керченська протока - це так зване "російське озеро",
натомість підтвердив їхній статус як внутрішніх вод двох держав -
України та Російської Федерації.
Україна незмінно залишається прибережною державою
"Україна незмінно залишається прибережною державою в Чорному морі, Азовському морі
й Керченській протоці та зберігає за собою всі наділені їй міжнародним
правом суверенні права, а жодні протиправні односторонні дії Росії після
2022 року на це не вплинули", - ідеться в рішенні.
РФ порушила зобов'язання за Конвенцією ООН з морського права
Окремо
Арбітражний трибунал встановив, що Російська Федерація порушила свої
зобов'язання за Конвенцією ООН з морського права, не провівши належної
оцінки впливу на навколишнє середовище під час будівництва так званого
"мосту", прокладання підводних енергетичних кабелів і газопроводу, та не
забезпечила належного повідомлення і оприлюднення результатів такої
оцінки, що становить порушення зобов'язань належної обачності та
співробітництва у сфері захисту морського середовища.
"Рішення
Арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що Російська
Федерація системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби
нав'язати світові наслідки злочинної агресії як "нову реальність" не
мають і не матимуть міжнародно-правового визнання", - наголосили в МЗС.