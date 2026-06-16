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АНАЛІТИКА

Міжнародний арбітраж став на бік України у морському спорі з Росією — МЗС

08:12 16.06.2026 |

Україна

Міжнародний арбітраж, створений за Конвенцією ООН з морського права, ухвалив рішення у справі України проти РФ, підтвердивши порушення Росією норм міжнародного права в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці та відкинувши російські претензії на їхній статус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі МЗС України стосовно рішення Арбітражного трибуналу у справі щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та у Керченській протоці (Україна проти Російської Федерації)

"22 квітня 2026 року Арбітражний трибунал, створений відповідно до Додатку VII Конвенції ООН з морського права 1982 року (UNCLOS), виніс рішення по суті у справі України проти Російської Федерації щодо прав прибережної держави у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці", - ідеться в повідомленні. 


Що передувало?

Справа була ініційована Україною 14 вересня 2016 року у зв'язку з порушенням Російською Федерацією своїх зобов'язань за Конвенцією ООН з морського права у прилеглих до узбережжя Криму акваторіях Чорного та Азовського морів і Керченської протоки з 2014 року.

У фінальному рішенні Арбітражний Трибунал не встановив, що Азовське море і Керченська протока - це так зване "російське озеро", натомість підтвердив їхній статус як внутрішніх вод двох держав - України та Російської Федерації.


Україна незмінно залишається прибережною державою

"Україна незмінно залишається прибережною державою в Чорному морі, Азовському морі й Керченській протоці та зберігає за собою всі наділені їй міжнародним правом суверенні права, а жодні протиправні односторонні дії Росії після 2022 року на це не вплинули", - ідеться в рішенні. 


РФ порушила зобов'язання за Конвенцією ООН з морського права

Окремо Арбітражний трибунал встановив, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання за Конвенцією ООН з морського права, не провівши належної оцінки впливу на навколишнє середовище під час будівництва так званого "мосту", прокладання підводних енергетичних кабелів і газопроводу, та не забезпечила належного повідомлення і оприлюднення результатів такої оцінки, що становить порушення зобов'язань належної обачності та співробітництва у сфері захисту морського середовища.

"Рішення Арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що Російська Федерація системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав'язати світові наслідки злочинної агресії як "нову реальність" не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання", - наголосили в МЗС. 
За матеріалами: Цензор
 

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