24.03.26
- 16:16
ЄС надає Україні €12 млн для наближення агросектора до європейських стандартів
11:35 24.03.2026 |
Європейський Союз оголосив про виділення 12 млн євро на розвиток сільського господарства та сільських територій, а також впровадження реформ у сфері безпечності харчових продуктів в Україні.
Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні, передає Укрінформ.
Зазначається, що кошти також виділяються на запуск третьої фази проєктів EU4SmallFarms та EU4SaferFood, що посилить розвиток сільських територій, надасть підтримку малому фермерству та допоможе Україні наблизити законодавство і практики у сфері сільського господарства, безпечності харчових продуктів, здоров'я і благополуччя тварин та фітосанітарії до стандартів ЄС.
Ця підтримка є частиною ширшого партнерства між Україною та ЄС, який допомагає Україні підготуватися до членства в ЄС та інтеграції до внутрішнього ринку ЄС. Обидва проєкти фінансуються в межах інструменту Ukraine Facility, наголошує Представництво.
«Це сприятиме підвищенню якості та безпечності сільськогосподарської продукції, розвитку сільських територій і створенню нових можливостей для доступу до ринку ЄС українським виробникам», - заявив керівник програм співробітництва посольства ЄС Штефан Шльонінг.
«Реалізація цих проєктів сприятиме подальшому наближенню української політики та практик до стандартів ЄС, зміцненню системи державного контролю та створенню нових можливостей для українських операторів ринку», - наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.
Проєкти триватимуть 40 місяців та впроваджуватимуться у тісній співпраці з Мінекономіки, Верховною Радою, Держслужбою з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державним агентством лісових ресурсів та Державним агентством з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
