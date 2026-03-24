В Україні запустили найбільший насіннєвий центр нового покоління
08:25 24.03.2026 |
На Чернігівщині відкрився новий найбільший насіннєвий центр України, проєктна потужність якого сягає 10 млн сіянців на рік.
Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.
Проєкт реалізовано ДП "Ліси України" як частину переходу лісової галузі на сучасні підходи до відновлення лісів.
У насіннєвому центрі вирощуватимуть сіянці із закритою кореневою системою (ЗКС), що зможе забезпечити якісним посадковим матеріалом північ та південь країни.
"Новий насіннєвий центр побудовано з акцентом на сучасні технології - з автоматизованими лініями, теплицями, полями дорощування і холодильними камерами. В Україні налічується дев'ять таких центрів.
Розбудова їхньої мережі - це частина системних змін у лісовій галузі, які забезпечать відновлення лісів, зокрема на деокупованих і постраждалих територіях", - зазначив міністр економіки Олексій Соболев після відвідин насіннєвого центру.
Закрита коренева система, з якою вирощують нові сіянці, дозволить не обмежувати період висадки певним сезоном, що значно розширить можливості лісництв.
Також на базі центру планують створити банк насіння з місткістю у понад 100 млн сіянців. Це дозволить не залежати від врожайності конкретного року.
Також сіянці з ЗКС мають вищу якість: приживаються на 90% краще за звичайні, швидше ростуть та формують насадження, а для отримання одного гектара лісу потрібно менше таких сіянців.
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
У РУБРИЦІ
|Святкові витрати зростають: Великодній кошик додасть у ціні 14,4%
|Kyiv Independent повідомляє: стартовий проєкт за угодою про надра зі США не потрапить у надра
|Квітнева перевірка стане ключем до відкриття ринку ЄС для української термічно обробленої свинини
|ЄС надає Україні €12 млн для наближення агросектора до європейських стандартів
|В Україні стартує масштабне дослідження життя громадян — Держстат
|Дизельного дефіциту не буде — заява директора А-95
|Трейдер Vitol домовився про купівлю 1,5 млн т/рік СПГ у США у Venture Global на 5 років
Бізнес
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
|Samsung розширює виробництво в Техасі через попит на чіпи для роботів Маска