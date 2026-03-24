Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні запустили найбільший насіннєвий центр нового покоління

08:25 24.03.2026 |

Новини АПК

На Чернігівщині відкрився новий найбільший насіннєвий центр України, проєктна потужність якого сягає 10 млн сіянців на рік.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Проєкт реалізовано ДП "Ліси України" як частину переходу лісової галузі на сучасні підходи до відновлення лісів.

У насіннєвому центрі вирощуватимуть сіянці із закритою кореневою системою (ЗКС), що зможе забезпечити якісним посадковим матеріалом північ та південь країни.

"Новий насіннєвий центр побудовано з акцентом на сучасні технології - з автоматизованими лініями, теплицями, полями дорощування і холодильними камерами. В Україні налічується дев'ять таких центрів.

Розбудова їхньої мережі - це частина системних змін у лісовій галузі, які забезпечать відновлення лісів, зокрема на деокупованих і постраждалих територіях", - зазначив міністр економіки Олексій Соболев після відвідин насіннєвого центру.

Закрита коренева система, з якою вирощують нові сіянці, дозволить не обмежувати період висадки певним сезоном, що значно розширить можливості лісництв.

Також на базі центру планують створити банк насіння з місткістю у понад 100 млн сіянців. Це дозволить не залежати від врожайності конкретного року.

Також сіянці з ЗКС мають вищу якість: приживаються на 90% краще за звичайні, швидше ростуть та формують насадження, а для отримання одного гектара лісу потрібно менше таких сіянців.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8288
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 50,8830
  0,2052
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6993  0,16 0,37 44,2786  0,15 0,34
EUR 50,6907  0,35 0,70 51,4075  0,36 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,07 0,16 43,9800  0,07 0,16
EUR 50,9600  0,20 0,39 50,9816  0,19 0,37

