Аграрії можуть недоотримати до 20% урожаю через дефіцит добрив

Україна може втратити частину врожаю зернових і олійних культур через дефіцит добрив та зростання витрат аграріїв під час посівної кампанії. Про це заявив Український клуб аграрного бізнесу.

УКАБ закликав прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та профільні комітети Верховної Ради терміново втрутитися в ситуацію і врегулювати ринок добрив, щоб підтримати фермерів у період весняної посівної.

Від початку повномасштабної війни аграрії стикаються з труднощами постачання азотних добрив, а також із подорожчанням дизельного пального через зростання акцизів, зазначили в аграрній асоціації. Ситуацію додатково погіршили військові дії на Близькому Сході, які вплинули на ціни на газ - ключову сировину для виробництва добрив.

У результаті вартість добрив значно зросла порівняно з 2025 роком: аміачна селітра подорожчала на 37%, карбамід - на 43%, КАС-32 - на 54%.

"Водночас проблема з логістикою та скорочення вітчизняного виробництва аміачної селітри з 1,99 млн тонн у 2024-2025 роках до 1,016 млн тонн в сезоні 2025-2026 років через атаки ворога на інфраструктуру та відключення електроенергії призвели до нестачі аміачної селітри для весняної посівної кампанії до 190 000 тонн станом на початок березня 2026 року", - зазначилив УКАБ.

Додатковим фактором стало зростання цін на пальне більш ніж на 22% за останній місяць. У сукупності це збільшує вартість весняної посівної кампанії приблизно на 10%.

В УКАБ попередили, що через нестачу добрив і зростання витрат аграрії можуть скоротити посівні площі та змінити структуру посівів. Це загрожує втратою 15-20% валового врожаю.

Наслідки для економіки можуть бути суттєвими. За оцінками асоціації, падіння врожаю на 20% призведе до скорочення надходжень ПДВ на 15-18 млрд грн і зменшення валютної виручки на $4-5 млрд. Загальні втрати бюджету можуть сягнути 35-45 млрд грн протягом маркетингового року.

Щоб стабілізувати ситуацію, УКАБ пропонує тимчасово скасувати мито на імпорт азотних добрив до кінця 2026 року, знизити акцизи на дизель для аграрної техніки та дозволити морське постачання вапняково-аміачної селітри.