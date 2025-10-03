Світові ціни на продовольство у вересні знизилися на 0,7% - ФАО

Світові ціни на продовольство у вересні порівняно із серпнем знизилися на 0,7%.

"У вересні 2025 року середнє значення індексу продовольчих цін ФАО становило 128,8 пункти, що трохи нижче за переглянутий серпневий показник, коли його значення становило 129,7 пункти", - ідеться в повідомленні ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Порівняно з вереснем 2024 року індекс виявився вищим на 3,4%, але він все ще на 19,6% нижчий за його рекордне значення, зафіксоване в березні 2022 року.

Індекс цін на зернові у вересні порівняно із серпнем знизився на 0,6%, у річному вираженні - на 7,5%. Зниження світових цін на пшеницю продовжилося третій місяць поспіль "переважно через ослаблення міжнародного попиту і підтверджені очікування рясного врожаю в Росії та інших ключових країнах-виробниках у Європі та Північній Америці".

Індекс цін на рослинні олії в місячному вираженні знизився на 0,7%, але був все ще на 18% вищим за показник вересня минулого року. Вересневе зниження пояснюється насамперед скороченням котирувань пальмової та соєвої олій, що з лишком компенсувало зростання цін на соняшникову та рапсову олії.

Індекс цін на м'ясо у вересні порівняно з переглянутим показником за серпень зріс на 0,7%, у річному вираженні - на 6,6%. "Таке зростання пояснюється підвищенням світових цін на яловичину та баранину на тлі загалом стабільних котирувань свинини та м'яса птиці", - йдеться в повідомленні.

Індекс цін на молочну продукцію у вересні порівняно із серпнем знизився на 2,6%. Незважаючи на те, що зниження триває третій місяць поспіль, ціни все ще майже на 9% вищі за показник за аналогічний період минулого року. Зокрема, індекс цін на вершкове масло знизився на 7%, сухого знежиреного молока - на 4,3%, сухого незбираного молока - на 3,1%. Незважаючи на значне зниження, ціни на вершкове масло все ще на 6,3% вищі за середній показник за 2024 рік, зазначається в повідомленні.

Індекс цін на цукор у вересні порівняно із серпнем став нижчим на 4,1%, у річному вираженні - на 21,3%. Цей показник досяг найнижчого значення з березня 2021 року. Таке падіння було зумовлене вищим, ніж очікувалося, обсягом виробництва цукру в Бразилії. Крім того, зниженню цін сприяли сприятливі види на врожай в Індії та Таїланді, зумовлені випаданням рясних мусонних дощів, а також розширенням посівних площ.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.