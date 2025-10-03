Росіяни атакували ферму дронами у Харківській області: вбито 13 000 свиней

Ціни на нафту виросли в п'ятницю після чотирьох сесій падіння поспіль, але перебувають на шляху до найрізкішого тижневого падіння з кінця червня, через очікування ринку, що група ОПЕК+ може ще більше збільшити видобуток, незважаючи на побоювання щодо надлишку пропозиції.