Фінансові новини
- |
- 03.10.25
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росіяни атакували ферму дронами у Харківській області: вбито 13 000 свиней
12:28 03.10.2025 |
У Харківській області росіяни атакували дронами сільгосппідприємство, де утримувалися свині. Внаслідок цього загинули 13 000 тварин, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Атаковане сільгосппідприємство розташоване у Нововодолазькій громаді Харківського району Харківської області. Внаслідок ударів дронами виникла масштабна пожежа на площі 13 600 кв. м: горіли вісім будівель для утримання свиней.
Тварини загинули, також постраждав співробітник підприємства. На місці працювали 32 рятувальники та дев'ять одиниць пожежної техніки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Росіяни атакували ферму дронами у Харківській області: вбито 13 000 свиней
|На Полтавщині через атаку РФ зупинила роботу низка об’єктів газовидобутку
|Росія запустила 35 ракет і сотні дронів: била по газотранспортній інфраструктурі України
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.10.25
|Україна у вересні скоротила імпорт електрики на 47% - ExPrо
|Нафта на шляху до найрізкішого тижневого падіння за 3,5 місяці
|Офіс інвестнянь отримав нову керівницю
Бізнес
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком
|З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT
|Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ