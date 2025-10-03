Авторизация

Росіяни атакували ферму дронами у Харківській області: вбито 13 000 свиней

12:28 03.10.2025 |

Новини АПК

Росіяни атакували ферму дронами у Харківській області: вбито 13 000 свиней

 

У Харківській області росіяни атакували дронами сільгосппідприємство, де утримувалися свині. Внаслідок цього загинули 13 000 тварин, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Атаковане сільгосппідприємство розташоване у Нововодолазькій громаді Харківського району Харківської області. Внаслідок ударів дронами виникла масштабна пожежа на площі 13 600 кв. м: горіли вісім будівель для утримання свиней.

Росіяни атакували ферму дронами у Харківській області: вбито 13 000 свиней

 

Тварини загинули, також постраждав співробітник підприємства. На місці працювали 32 рятувальники та дев'ять одиниць пожежної техніки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

