Стало відомо, коли ЄС підвищить квоти для агроекспорту України

Рада ЄС 13 жовтня має ухвалити рішення про зміну митних квот для окремих агропозицій з України.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа на щорічному експортному форумі "Український експорт: крізь терни до ЄС".

За її словами, для 21 з 34 товарних позицій, які наразі підпадають під квотування, межі будуть підвищені. Нові ліміти перевищать найбільші обсяги поставок, яких Україна досягала в період дії автономних торговельних преференцій ЄС.

Питання винесуть на засідання Ради ЄС 13 жовтня. "І, як очікується, це рішення набуде чинності через 15 днів після ухвалення", - додала Підласа.

Готовність до такого кроку підтвердив і заступник глави Представництва ЄС в Україні Гедімінас Навіцкас.

"Планується нова угода про додаткові квоти - і це є ознакою більш преференційного ставлення до України", - підтвердив він.