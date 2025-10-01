Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 21:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна у вересні експортувала 3,7 мільйона тонн агропродукції
17:49 01.10.2025 |
У вересні 2025 року експорт аграрної продукції з України становив 3,7 млн т, що на 6,5% менше аналогічного показника попереднього місяця.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбуці.
Водночас проти вересня минулого року аграрний експорт скоротився на 25%.
Аналітики називають дві основні причини такої динаміки. Це - відставання темпів збирання врожаю порівняно з минулим сезоном на 2-3 тижні, а також запровадження мита при експорті сої та ріпаку, що істотно скоротило відвантаження, зокрема й через відсутність напрацьованого механізму.
У структурі експорту продукції АПК у вересні переважали зернові культури - 2,4 млн т (-1% до показника серпня). При цьому частка пшениці становила 86%, ячменю - 12%, кукурудзи - 2%.
Експорт олійних культур становив 322,4 тис. т (частка ріпаку - 73%, сої - 24%, льону - 2%); це на 53% менше, ніж попереднього місяця.
Рослинних олій експортовано 313,3 тис. т (частка соняшникової - 53%, ріпакової - 35% та соєвої - 12%). Це на 48% більше, ніж у серпні.
Також експортовано 281,0 тис. т макух після вилучення рослинних олій (соняшникова - 62%, соєва - 38%). Експорт був на рівні попереднього місяця.
Експорт інших видів агропромислової продукції зріс на 5% проти попереднього місяця - до 340,0 тис т.
У жовтні в УКАБ очікують активізації експорту аграрної продукції - за рахунок збільшення обсягів врожаю культур пізньої групи та оптимізації процесів експорту сої й ріпаку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Бізнес в Україні відновив позитивні оцінки ділової активності, – НБУ
|Україна у вересні експортувала 3,7 мільйона тонн агропродукції
|Укренерго попросило підняти тариф на передання електроенергії на 20%
|Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 коп. до 58,73 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,88 грн/л
|Пального вистачить на 10 днів: МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій ЗАЕС
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав