Україна у вересні експортувала 3,7 мільйона тонн агропродукції

У вересні 2025 року експорт аграрної продукції з України становив 3,7 млн т, що на 6,5% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбуці.

Водночас проти вересня минулого року аграрний експорт скоротився на 25%.

Аналітики називають дві основні причини такої динаміки. Це - відставання темпів збирання врожаю порівняно з минулим сезоном на 2-3 тижні, а також запровадження мита при експорті сої та ріпаку, що істотно скоротило відвантаження, зокрема й через відсутність напрацьованого механізму.

У структурі експорту продукції АПК у вересні переважали зернові культури - 2,4 млн т (-1% до показника серпня). При цьому частка пшениці становила 86%, ячменю - 12%, кукурудзи - 2%.

Експорт олійних культур становив 322,4 тис. т (частка ріпаку - 73%, сої - 24%, льону - 2%); це на 53% менше, ніж попереднього місяця.

Рослинних олій експортовано 313,3 тис. т (частка соняшникової - 53%, ріпакової - 35% та соєвої - 12%). Це на 48% більше, ніж у серпні.

Також експортовано 281,0 тис. т макух після вилучення рослинних олій (соняшникова - 62%, соєва - 38%). Експорт був на рівні попереднього місяця.

Експорт інших видів агропромислової продукції зріс на 5% проти попереднього місяця - до 340,0 тис т.

У жовтні в УКАБ очікують активізації експорту аграрної продукції - за рахунок збільшення обсягів врожаю культур пізньої групи та оптимізації процесів експорту сої й ріпаку.