Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна у вересні експортувала 3,7 мільйона тонн агропродукції

17:49 01.10.2025 |

Новини АПК

Україна у вересні експортувала 3,7 мільйона тонн агропродукції

 

У вересні 2025 року експорт аграрної продукції з України становив 3,7 млн т, що на 6,5% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбуці.

Водночас проти вересня минулого року аграрний експорт скоротився на 25%.

Аналітики називають дві основні причини такої динаміки. Це - відставання темпів збирання врожаю порівняно з минулим сезоном на 2-3 тижні, а також запровадження мита при експорті сої та ріпаку, що істотно скоротило відвантаження, зокрема й через відсутність напрацьованого механізму.

У структурі експорту продукції АПК у вересні переважали зернові культури - 2,4 млн т (-1% до показника серпня). При цьому частка пшениці становила 86%, ячменю - 12%, кукурудзи - 2%.

Експорт олійних культур становив 322,4 тис. т (частка ріпаку - 73%, сої - 24%, льону - 2%); це на 53% менше, ніж попереднього місяця.

Рослинних олій експортовано 313,3 тис. т (частка соняшникової - 53%, ріпакової - 35% та соєвої - 12%). Це на 48% більше, ніж у серпні.

Також експортовано 281,0 тис. т макух після вилучення рослинних олій (соняшникова - 62%, соєва - 38%). Експорт був на рівні попереднього місяця.

Експорт інших видів агропромислової продукції зріс на 5% проти попереднього місяця - до 340,0 тис т.

У жовтні в УКАБ очікують активізації експорту аграрної продукції - за рахунок збільшення обсягів врожаю культур пізньої групи та оптимізації процесів експорту сої й ріпаку.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,14 0,34 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4400  0,25 0,52 48,4800  0,25 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес