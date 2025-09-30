Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 16:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні засіяли озиминою понад 2,5 мільйона гектарів
14:12 30.09.2025 |
В Україні на 30 вересня засіяли понад 2,5 мільйона гектарів озимих зернових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.
"Станом на 30 вересня 2025 року українські аграрії засіяли 2 515 млн га озимих культур. Озимі на зерно сіють вже в усіх областях України", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, посіяно: озимої пшениці - 1438,8 тис. га; озимого ячменю - 97,2 тис. га; озимого жита - 37,9 тис. га; озимого ріпаку - 941,1 тис. га.
Серед лідерів за посівами зернових культур -Полтавська, Кіровоградська та Миколаївська області. Озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 58,71 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,86 грн/л
|Міненерго через суд заблокувало раптове звільнення голови правління Укренерго
|Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $67,5 за барель
|Українські фахівці долучилися до розробки проєкту першої ГАЕС в Азербайджані
|В Україні засіяли озиминою понад 2,5 мільйона гектарів
|Держпідприємство «Ліси України» перетворять в акціонерне товариство
|Перша партія протирозвідувальних комплексів «Ай-Петрі» з держзамовлення надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко
Бізнес
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї