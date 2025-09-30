В Україні засіяли озиминою понад 2,5 мільйона гектарів

В Україні на 30 вересня засіяли понад 2,5 мільйона гектарів озимих зернових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

"Станом на 30 вересня 2025 року українські аграрії засіяли 2 515 млн га озимих культур. Озимі на зерно сіють вже в усіх областях України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, посіяно: озимої пшениці - 1438,8 тис. га; озимого ячменю - 97,2 тис. га; озимого жита - 37,9 тис. га; озимого ріпаку - 941,1 тис. га.

Серед лідерів за посівами зернових культур -Полтавська, Кіровоградська та Миколаївська області. Озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях.