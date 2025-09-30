Авторизация

В Україні засіяли озиминою понад 2,5 мільйона гектарів

14:12 30.09.2025 |

Новини АПК

В Україні засіяли озиминою понад 2,5 мільйона гектарів

 

В Україні на 30 вересня засіяли понад 2,5 мільйона гектарів озимих зернових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

"Станом на 30 вересня 2025 року українські аграрії засіяли 2 515 млн га озимих культур. Озимі на зерно сіють вже в усіх областях України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, посіяно: озимої пшениці - 1438,8 тис. га; озимого ячменю - 97,2 тис. га; озимого жита - 37,9 тис. га; озимого ріпаку - 941,1 тис. га.

Серед лідерів за посівами зернових культур -Полтавська, Кіровоградська та Миколаївська області. Озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

