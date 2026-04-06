06.04.26
15:26
Fire Point виходить на європейський ринок з виробництвом твердого ракетного палива
12:38 06.04.2026 |
Українська компанія Fire Point планує виробляти тверде ракетне паливо в Данії для всієї Європи, розповіла її директорка Ірина Терех у коментарі Berlingske.
Підприємство, яке будують поряд з авіабазою Скрюдструп, де дислокуються винищувачі Королівських військово-повітряних сил F-35, планує розпочати часткове виробництво вже до кінця 2026 року, а з наступного року - вийти на повну потужність.
"З огляду на нинішні потреби, виробництво в Данії може покрити весь європейський дефіцит твердого ракетного палива", - сказала Терех.
Точні обсяги виробництва залишаються конфіденційними.
"Тверде ракетне паливо - це головне вузьке місце у виробництві ракет у всьому світі", - сказала Терех.
Директорка Fire Point переконана, що виробництво в Данії принесе країні прямі вигоди - передусім у вигляді стратегічної автономії, тобто здатності самостійно забезпечувати себе необхідними ресурсами.
Для України та самої компанії виробництво під "парасолькою" НАТО також має вирішальне значення, бо всередині країни оборонні підприємства постійно перебувають під ударами.
"З погляду бізнесу виробництво в Данії не має сенсу - це значно дорожче і складніше логістично, ніж в Україні. Але якщо дивитися з точки зору стратегії, безпеки і політики - це дуже правильне рішення", - сказала Терех.
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
