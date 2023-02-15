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АНАЛІТИКА

Розтрата понад 200 мільйонів в «Укргазбанку»: НАБУ оголосило ще 10 підозр

 

Детективи НАБУ за процесіального керівництва САП повідомили про підозру "ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн".

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

"За версією слідства, працівники банку саме з цими особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку "винагороди".

Крім того з'ясувалося, що більшість із цих суб'єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у наведеній схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність", - йдеться у повідомленні.

Дії дев'ятьох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

САП уточнює, що п'ятеро з цих осіб перебувають за кордоном, тому про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

"На сьогодні загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління "Укргазбанку".

Як вже повідомлялось, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів.

Слідством встановлено, що впродовж 2014 - 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень", - додали в САП.

Досудове розслідування триває.
За матеріалами: Економічна правда
 

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