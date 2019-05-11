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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ начал стресс-тестирование 29 банков

 


Национальный банк Украины (НБУ) начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработка результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом, и приступил к стресс-тестированию 29 банков, говорится в обзоре банковского сектора, опубликованном на сайте НБУ.

"По предварительным оценкам, количество банков, требующих вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, уменьшится по сравнению с предыдущим годом", говорится в обзоре.

Как напомнил регулятор, к концу 2019 банкам необходимо сформировать буфер консервации капитала в размере 0,625%. Он станет обязательным для каждого банка с начала 2020 года, когда начнется первый этап введения буфера консервации капитала. В дальнейшем размер буфера будет ежегодно поэтапно увеличиваться и достигнет 2,5% с 1 января 2023 года. Формирование соответствующего буфера обеспечит создание банками запаса капитала сверх минимальных требований. В будущем это даст возможность поглощать возможные потери, которые могут возникнуть в условиях общего экономического спада, без нарушений норматива достаточности капитала.

НБУ также сообщил, что в течение второго квартала будет изменена методика определения системно важных банков и обнародован обновленный перечень таких банков. В будущем НБУ потребует от них формировать буфер системной важности.

Как сообщалось, в перечень 29 банков для стресс-тестирования вошли учреждения, которые являются самыми крупными по трем показателям: объем активов, взвешенных на риск, депозиты физических лиц, кредиты физическим лицам.

Стресс-тестирование пройдут, в частности, государственные ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк, частные Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, банк "Пивденный", ТАСкомбанк и Кредобанк. В этом списке также Сбербанк, ПроКредит Банк, Укрсоцбанк (результаты стресс-тестирования для банка будут оцениваться с учетом динамики его присоединения к Альфа-Банку), Мегабанк, банк "Кредит Днепр", Универсал Банк, А-Банк, Проминвестбанк, Идея Банк, банк "Восток", МТБ Банк, Банк инвестиций и сбережений, Индустриал Банк, банк "Глобус", Международный инвестиционный банк и банк "Форвард".

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). Необходимый уровень нормативов достаточности капитала будет рассчитан таким образом, чтобы обеспечить выполнение банками минимальных требований Н3 и Н2 по базовому сценарию (10% и 7% соответственно) и сниженные требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5% соответственно) на всем прогнозном периоде.

НБУ в 2018 году впервые провел ежегодную оценку устойчивости. Ее результаты показали, что банковский сектор страны достаточно капитализирован, однако имеет возможность увеличивать запас прочности для усиления устойчивости к возможным кризисам в будущем, отметил регулятор.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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