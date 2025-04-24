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Нові моделі ChatGPT лишають у тексті зайві символи — їх можна «проявити» через Word
10:12 24.04.2025 |
Відтепер роботу ChatGPT буде важче приховати. Виявляється, з випуском нових моделей о3 та о4-mini чатбот OpenAI почав залишати у згенерованих текстах «приховані вотермарки» - символи Unicode на місцях звичайних пробілів.
Побачити приховані символи можна за допомогою онлайн-інструментів чи текстових редакторів, на кшталт Google Документів чи Sublime Text.
Якщо ввести згенерований чатботом текст у Word і затиснути ctrl + shift + 8, звичайні пробіли перетворяться на точки (.), тоді як вотермарки ChatGPT проявляються як кружечки (°).
Що цікаво OpenAI каже, що це баг, а не фіча - однак не уточнює, чи планують його прибрати. Старі моделі подібних символів не містять.
Якщо ввести згенерований чатботом текст у Word і затиснути ctrl + shift + 8, звичайні пробіли перетворяться на точки (.), тоді як вотермарки ChatGPT проявляються як кружечки (°).
Що цікаво OpenAI каже, що це баг, а не фіча - однак не уточнює, чи планують його прибрати. Старі моделі подібних символів не містять.
Як видалити вотермарки?
Насправді дуже просто: відкрийте будь-який текстовий редактор, який відображає спеціальні символи, і замініть їх стандартними аналогами - як на відеогайді команди Rumi.
Що цікаво, ідея з навмисним додаванням водяних знаків у продукти, згенеровані ChatGPT, обговорюється давно, хоча сама компанія не поспішає з оновленням (можна припустити, що воно не найкращим чином вплине на популярність чатбота). Раніше OpenAI відкрила безплатний доступ для студентів, які очевидно можуть бути одним з найактивніших користувачів чатбота.
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