Фінансові новини
- |
- 23.04.25
- |
- 00:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк оштрафував популярний сервіс для масових виплат
23:17 22.04.2025 |
Національний банк України застосував до ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури Нацбанку ухвалив 21 квітня за результатами планової перевірки компанії, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, компанію оштрафовано на 11,49 млн грн за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Вона зобов'язана сплатити штраф протягом 18 календарних днів.
Крім того, компанія отримала письмове застереження від НБУ. Вона має усунути описані у ньому порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності у строк до 21 травня.
Що відомо про компанію "Фінекспрес"?
За даними у системі YouControl, єдиним власником ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" є бізнесмен Ігор Фісун. Він також є акціонером "Оксі Банку", власником компанії "Укркарт", "Пей систем" та низки інших.
За даними на її сайті, ФК "Фінекспрес" компанія надає послуги інтернет-еквайрингу для бізнесу, які дозволяють проводити масові виплати, та обіцяє миттєві зарахування коштів на будь-яку кількість карток.
При цьому компанія має ліцензію НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є учасником внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, а також співпрацює з "Оксі Банком", банком "Фамільний", Ощадбанком та ПУМБ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Путін пропонує зупинити бойові дії на поточній лінії фронту – FT
ТОП-НОВИНИ
|FT: Рубіо та Віткофф не братимуть участі у зустрічі в Лондоні щодо «мирної угоди»
|Зеленський наполягає на безумовному припиненні вогню до укладення «мирних угод» з РФ
|Україна юридично не визнає Крим російським - Зеленський
|WP розповіло деталі пропозиції США для України, що включає визнання Криму російським
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
У РУБРИЦІ
|Нацбанк оштрафував популярний сервіс для масових виплат
|НБУ погодив продаж «Ідея Банку» Тігіпку
|Мінфін на аукціонах ОВДП 22 квітня залучив до держбюджету 9 млрд грн
|У шортлисті кандидатів на главу «Укренерго» залишилися чинний керівник та ще два її представники – джерела
|«Нафтогаз» шукає 1 млрд євро на газ для наступного сезону
|«Нафтогаз» втратив половину видобутку газу через російські атаки у лютому, частково його вже відновили
|«Укргідроенерго» отримало перший транш у 50 мільйонів євро від ЄБРР та Італії на відновлення ГЕС
Бізнес
|ООН: нелегальний майнінг став зброєю кіберсиндикатів
|NVIDIA може почати співпрацю з DeepSeek для розробки спеціалізованих ШІ-чипів для Китаю
|Apple відчуває брак основних компонентів для виробництва лінійки iPhone 17
|Китай запустив 10G-інтернет — 4K-фільми завантажуються за секунди
|Tesla знову відкладає дебют доступної моделі - Reuters
|Китай заборонив публічні бета-тести автомобілів з автономним водінням
|Білл Гейтс: Штучний інтелект може вирішити проблему дефіциту лікарів та вчителів по всьому світу