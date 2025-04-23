Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк оштрафував популярний сервіс для масових виплат

 

Національний банк України застосував до ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури Нацбанку ухвалив 21 квітня за результатами планової перевірки компанії, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, компанію оштрафовано на 11,49 млн грн за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Вона зобов'язана сплатити штраф протягом 18 календарних днів.

Крім того, компанія отримала письмове застереження від НБУ. Вона має усунути описані у ньому порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності у строк до 21 травня.

Що відомо про компанію "Фінекспрес"?

За даними у системі YouControl, єдиним власником ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" є бізнесмен Ігор Фісун. Він також є акціонером "Оксі Банку", власником компанії "Укркарт", "Пей систем" та низки інших.

За даними на її сайті, ФК "Фінекспрес" компанія надає послуги інтернет-еквайрингу для бізнесу, які дозволяють проводити масові виплати, та обіцяє миттєві зарахування коштів на будь-яку кількість карток.

При цьому компанія має ліцензію НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є учасником внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, а також співпрацює з "Оксі Банком", банком "Фамільний", Ощадбанком та ПУМБ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5185
  0,1400
 0,34
EUR
 1
 47,7131
  0,0522
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8464  0,02 0,05 41,5640  0,04 0,10
EUR 47,0140  0,29 0,61 48,0148  0,23 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,21 0,51 41,5450  0,20 0,50
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес