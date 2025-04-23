Нацбанк оштрафував популярний сервіс для масових виплат

Національний банк України застосував до ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури Нацбанку ухвалив 21 квітня за результатами планової перевірки компанії, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, компанію оштрафовано на 11,49 млн грн за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Вона зобов'язана сплатити штраф протягом 18 календарних днів.

Крім того, компанія отримала письмове застереження від НБУ. Вона має усунути описані у ньому порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності у строк до 21 травня.

Що відомо про компанію "Фінекспрес"?

За даними у системі YouControl, єдиним власником ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" є бізнесмен Ігор Фісун. Він також є акціонером "Оксі Банку", власником компанії "Укркарт", "Пей систем" та низки інших.

За даними на її сайті, ФК "Фінекспрес" компанія надає послуги інтернет-еквайрингу для бізнесу, які дозволяють проводити масові виплати, та обіцяє миттєві зарахування коштів на будь-яку кількість карток.

При цьому компанія має ліцензію НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є учасником внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, а також співпрацює з "Оксі Банком", банком "Фамільний", Ощадбанком та ПУМБ.