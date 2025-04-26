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Українське прислів'я
В «Євросолідарності» пояснили, з чим пов’язаний позов про поділ майна подружжя Порошенків
22:31 25.04.2025 |
Позов до суду про поділ майна подружжя Марини і Петра Порошенків є спільною тактикою захисту родини від спроб заблокувати можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність, йдеться у заяві партії «Європейська солідарність», яку очолює Порошенко.
«Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду. Петро і Марина Порошенки повідомили суд, що спір про умови розподілу між ними відсутній, тож у суду нема підстав не задовольнити позов вже на наступному тижні», - йдеться у повідомленні.
У партії наголосили, що повідомлення про можливе розлучення Порошенків, які з'явилися після появи даних про позов, не відповідають дійсності, а «їхній шлюб залишається міцним і наповненим любов'ю, взаємопідтримкою і повагою вже 40 років».
Раніше сьогодні стало відомо, що Крижопільській районний суд Вінницької області 29 квітня розгляне справу про поділ майна подружжя Порошенків. Із позовом у березні звернулася Марина Порошенко. Сума позову становить близько 17,1 мільярда гривень.
13 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції проти свого політичного опонента - лідера опозиційної сили «Європейської солідарності» та п'ятого президента України Петра Порошенка. В той час як представники влади рішення захищають, пояснюючи це покаранням попередника за «торгування країною», сам Порошенко назвав рішення «антиконституційним і політично вмотивованим».
Правозахисні організації назвали застосування санкцій щодо опозиційних політиків і бізнесменів «позасудовою політичною розправою», що «підриває» фундаментальні принципи права, порушує Конституцію і міжнародні угоди, ратифіковані Україною.
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