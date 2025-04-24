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Google Gemini має 350 мільйонів користувачів на місяць
11:58 24.04.2025 |
Gemini, чат-бот зі штучним інтелектом від Google, досяг 350 мільйонів активних користувачів на місяць по всьому світу станом на березень. Цю цифру розкрили під час антимонопольного процесу проти компанії, пише The Information.
За останній рік використання ШІ-продуктів Google стрімко зросло. Якщо в жовтні 2024 року щоденна аудиторія Gemini становила лише 9 мільйонів, то минулого місяця компанія вже зафіксувала 35 мільйонів користувачів на день.
Однак Gemini все ще поступається провідним гравцям галузі. За даними, представленими в суді, Google оцінює, що ChatGPT у березні мав приблизно 600 мільйонів активних користувачів на місяць. Це співмірно з аудиторією Meta AI, яка, за словами Марка Цукерберга, ще у вересні досягала 500 мільйонів активних користувачів на місяць.
Хоча компанії можуть по-різному рахувати активність користувачів, такі показники свідчать про значне поширення Gemini. За рік Google інтегрувала свій ШІ у мільйони пристроїв і сервісів - від смартфонів Samsung до Google Workspace та браузера Chrome.
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