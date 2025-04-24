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АНАЛІТИКА

У Японії заявили про розробку вчетверо потужнішого квантового комп'ютера

16:48 24.04.2025 |

Новини IT

 

Японський виробник електронної продукції Fujitsu і дослідницький інститут Riken заявили про розробку квантового комп'ютера, який учетверо перевершить попередню модель за обчислювальними можливостями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Вчені стверджують, що квантові комп'ютери здатні проводити обчислення набагато швидше, ніж суперкомп'ютери.

Введення цих комп'ютерів у широке користування може привести до великих змін у суспільстві.

Перший квантовий комп'ютер, розроблений Riken, Fujitsu та іншими організаціями, почав працювати у 2023 році.

Квантовий комп'ютер, представлений у вівторок, має 256 квантових бітів, або кубітів. Причому кількість кубитів у ньому вчетверо більша, ніж у попередній моделі.

У планах розробників - ще одне чотириразове збільшення до 1 024 кубітів у фінансовому році, який розпочнеться у квітні 2026-го.

Зазначається, що квантовий комп'ютер повинен мати десятки тисяч кубітів, щоб його можна було використати практично.

Глава квантової лабораторії Fujitsu Сато Сінтаро назвав останню модель ключовою віхою у розробці квантового комп'ютера для практичного застосування.

Він висловив сподівання, що технологічні інновації допоможуть вирішити проблеми, які стоять перед суспільством.
Ключові теги: Японія
 

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