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АНАЛІТИКА

Уряд повідомив про чистий прибуток Приватбанку та Ощадбанку, який спрямував до бюджету

 

Кабмін розподілив прибуток державних банків за 2024 рік. В результаті Приватбанк перерахує до державного бюджету 32,11 млрд грн або 80% чистого прибутку, Ощадбанк - 3,95 млрд грн або 50%.

Відповідні розпорядження Кабінет міністрів прийняв 21 квітня та опублікував на урядовому порталі.

5% чистого прибутку Приватбанку або 2 млрд грн буде спрямовано до резервного фонду, ще 15% (6,02 млрд грн) - на покриття накопичених збитків минулих років.

Ощадбанк спрямує до резервного фонду також 5% чистого прибутку держбанку у розмірі 394,66 млн грн, а 45% (3,55 млрд грн) уряд вирішив розподілити на покриття накопичених збитків минулих років.

За матеріалами: Економічна правда
 

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