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Джеймі Даймон
LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів, пророкуючи стагнацію на цьому ринку
09:32 24.04.2025 |
Незважаючи на стрімке зростання популярності електромобілів, не всі компанії бачать у цьому сегменті довгострокові перспективи. Гігант корейської промисловості LG Electronics оголосив про вихід із бізнесу з виробництва зарядних станцій для електромобілів.
LG Electronics вважає, що попереду на ринку електромобілів маячить довгострокова стагнація попиту і вважає за необхідне вчасно вийти з виробництва зарядних станцій.
Дочірнє підприємство HiEV Charger буде ліквідовано, а його співробітників задіють в інших підрозділах LG Electronics. Однак компанія продовжить виконання своїх зобов'язань з обслуговування станцій, згідно з наявними контрактами.
Нагадаємо, LG вийшла на ринок зарядних станцій і пристроїв для електромобілів у 2022 році й для цього купила компанію HiEV Charger (раніше відому як AppleMango). Лише в січні 2024 року корейська компанія відкрила новий завод у Техасі, що дало їй змогу вийти на ринок США.
Тепер LG Electronics бачить великі перспективи у виробництві систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, хоча ще кілька років покладала великі надії на зарядні станції для електромобілів.
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