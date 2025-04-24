LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів, пророкуючи стагнацію на цьому ринку

Незважаючи на стрімке зростання популярності електромобілів, не всі компанії бачать у цьому сегменті довгострокові перспективи. Гігант корейської промисловості LG Electronics оголосив про вихід із бізнесу з виробництва зарядних станцій для електромобілів.

LG Electronics вважає, що попереду на ринку електромобілів маячить довгострокова стагнація попиту і вважає за необхідне вчасно вийти з виробництва зарядних станцій.

Дочірнє підприємство HiEV Charger буде ліквідовано, а його співробітників задіють в інших підрозділах LG Electronics. Однак компанія продовжить виконання своїх зобов'язань з обслуговування станцій, згідно з наявними контрактами.

Нагадаємо, LG вийшла на ринок зарядних станцій і пристроїв для електромобілів у 2022 році й для цього купила компанію HiEV Charger (раніше відому як AppleMango). Лише в січні 2024 року корейська компанія відкрила новий завод у Техасі, що дало їй змогу вийти на ринок США.

Тепер LG Electronics бачить великі перспективи у виробництві систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, хоча ще кілька років покладала великі надії на зарядні станції для електромобілів.