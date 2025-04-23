АРМА передало на приватизацію конфіскованого у росіян виробника порошків «Ушастий нянь», «Сарма» та «Лотос»

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна для подальшого продажу.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що Нацагентство та ТОВ "Крайтекс-Сервіс" підписано додатковий договір про припинення управління активами компанії.

За час управління активом до держбюджету надійшло майже 100 млн грн.

У лютому 2025 року Кабінет Міністрів включив ПрАТ "Вінницяпобутхім" до переліку обʼєктів великої приватизації.

Як повідомлялося, ПрАТ "Вінницяпобутхім" раніше належав підсанкційній російській компанії "Невская косметика" підприємця Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію "Ушастый нянь", гелі та порошки "Sarma", побутову хімію "Мистер Чистер", зубну пасту "Новый Жемчуг".

У липні 2022 року активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" арештували та передали в управління АРМА, а у липні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російської компанії "Невская косметика" та застосував до нього санкцію у вигляді конфіскації активів в Україні.

АРМА обрала управителем для арештованих активів "Вінницяпобутхім" TOB "Крайтекс-Сервіс", яке належить співвласникам мережі магазинів Eva і Varus Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. Це рішення оскаржували, але обрана компанія відстояла своє право управителя у суді. У липні 2023 року "Крайтекс-Сервіс" відновила виробництво на "Вінницяпобутхім" лінійки засобів для чищення під брендами "Вухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс" та іншими.