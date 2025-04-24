Компенсація за кримські активи: «Ощадбанк» зареєстрував арешт активів РФ у Франції на 87 мільйонів євро

Державний "Ощадбанк" зареєстрував арешт на активи Росії у Франції на суму 87 млн євро як частину компенсації за втрачені кримські активи.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Ощадбанк" зареєстрував арешт на активи Росії у Франції на суму близько 87 млн євро - підтвердження цього надійшло до банку 23 квітня. Згідно з французьким законодавством, "Ощадбанк" як перший заявник має пріоритетне право на задоволення своїх вимог із заарештованого майна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Франція визнала рішення Арбітражного трибуналу від 2018 року за позовом українського держбанку до РФ на суму понад $1,11 млрд, що стосувалось компенсації збитків, за незаконну експропріацію активів "Ощадбанку" в окупованому Криму.

Як повідомлялося, минулого тижня суд Парижа визнав рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів "Нафтогазу" у Криму в обсязі $5 млрд, і надав дозвіл на примусове стягнення з Росії.