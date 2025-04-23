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АНАЛІТИКА

Ціну на газ для населення залишили незмінною до кінця квітня 2026 року

 

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ) - до 30 квітня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що рішення про незмінність ціни узвалене з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

Водночас "Нафтогаз" закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

"Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру", - наголосив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

За даними ГК "Нафтогаз України", компанія забезпечує газом 12,5 млн українських домогосподарств.

Раніше у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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