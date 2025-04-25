Британська газета The Telegraph оприлюднила п'ять вимог Києва до потенційної мирної угоди.

За даними журналістів, вони свідчать про те, що суттєві розбіжності з планом Вашингтона, який з'явився цього тижня, все ще залишаються.

«В центрі вимог - наполягання на тому, щоб Крим - українська земля, анексована силами Путіна у 2014 році, - офіційно не визнавалася російською. Визнання російського контролю там порушило б центральний принцип міжнародного права - жодна країна не може анексувати територію іншої - і порушило б українську конституцію», - пише медіа.

План вимог, з якими ознайомилася The Telegraph, чітко показує, що Україна сподівається фактично позбавити будь-якого офіційного міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями.

Перший і другий пункти зосереджені на тому, щоб будь-яку мирну угоду висвітлити як таку, що «ґрунтується на міжнародному праві, а не на капітуляції», з конкретним попередженням щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

Вони також наголошують на важливості чітких «гарантій безпеки» як ціни за будь-яку майбутню мирну угоду, згідно з якою Україна передасть територію Росії, навіть на тимчасовій основі.

Видання зазначає, що третій пункт передбачає, що Україна має бути в центр мирного процесу, а четвертий пункт служить попередженням як для США, так і для НАТО про те, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу погрожувати не лише нападами на Україну, а й на чорноморських союзників - Туреччину, Румунію та Болгарію.

П'ятий пункт чітко визначає, що Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності українських збройних сил або оборонно-промислової бази.

Київ офіційно не оприлюднював такий перелік вимог. Проте раніше представники влади озвучували подібні застереження щодо потенційної угоди.

Днями американські засоби інформації, зокрема, видання The Washington Post, із посиланням на неназвані джерела повідомляли, що представники США на зустрічі в Лондоні 23 квітня планували запропонувати Україні та Європі визнати Крим російською територією і заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту.

Україна та Європа виступили проти. 22 квітня президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погодиться визнати юридично окупацію Криму, і що це суперечило б Конституції України. Після цього президент США Дональд Трамп назвав «дуже шкідливою для мирних переговорів із Росією» цю заяву Зеленського.

Напередодні Трамп заявив, що Росія готова до мирної угоди, зі Зеленським домовитись важче, але «це нормально». Також Трамп не вважає, що що Росія є перешкодою для перемир'я.

Після цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у четвер, що Росія готова до мирної угоди, але деякі елементи потребують «узгодження». Він не уточнив, про які елементи йдеться.

За даними агенції Bloomberg, США мають намір вимагати від Росії визнання права України на власну армію та оборонну промисловість. За даними джерел медіа, спецпосланець президента США Стів Віткофф, як очікується, порушить це питання під час своєї наступної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Ці вимоги є ознакою того, що адміністрація Трампа прагне поступок як від Києва, так і від Москви, намагаючись припинити війну.