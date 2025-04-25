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АНАЛІТИКА

Випущену по Києву балістичну ракету було виготовлено в КНДР, більшість іноземних компонентів в ній - виробництва США – Зеленський

 

Балістичну ракету, якою російські окупанти завдали удалу по житловому кварталу в Києві в ніч на четвер, було виготовлено в КНДР, а більшість іноземних компонентів у них вироблено американськими компаніями, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї. Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями", - написав Зеленський в телеграм у п'ятницю.

За його словами, "в сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних субʼєктів, і будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників".

"Саме тому важливо, щоб і захист було засновано на колективних зусиллях. Україна вдячна всім у світі, хто допомагає захищати життя наших людей, постачає нам системи ППО й ракети до них. Ми дякуємо всім, хто зберігає тиск на Росію за цю війну, на її спільників", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Києву загинуло 12, було травмовано 90 мирних жителів, у тому числі діти. Щонайменше 44 людини було госпіталізовано, понад 30 залишаються в лікарнях досі, частина з них у тяжкому стані. Ударом знищено один і пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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