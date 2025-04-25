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АНАЛІТИКА

Reuters опублікував текст «остаточної пропозиції» США Києву і Москві

 

США пропонують Україні та Росії заморозити війну в рамках свого мирного плану. У документі згадується Крим і Запорізька АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання дізналося повний зміст мирного плану президента США Дональда Трампа, який американський спецпредставник Стів Віткофф представив на переговорах з Україною, Німеччиною, Францією та Британією в Парижі 17 квітня.

Припинення вогню:

* постійне припинення вогню;

* обидві сторони негайно приступають до переговорів про технічне здійснення перемир'я.

Гарантії безпеки для України:

* Україна отримує надійні гарантії безпеки;

* держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських держав плюс неєвропейські держави, які забажають;

* Україна не буде прагнути вступити до НАТО;

* Україна може прагнути до членства в ЄС.

Питання територій:

* США де-юре визнають російський контроль над Кримом;

* США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;

* США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;

* Україна повертає собі тимчасово окуповані території в Харківській області;

* Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через американський контроль і управління станцією. Електроенергія з неї розподіляється між обома сторонами. Також Україна повертає контроль над Каховською дамбою;

* Україна отримує безперешкодний прохід річкою Дніпро і контроль над Кінбурнською косою.

Економічні питання та відновлення України

* США та Україна реалізують угоду про корисні копалини;

* Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію;

* Санкції проти Росії, які були введені через війну з 2014 року, будуть зняті;

* Російсько-американське економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах.

Чутки про план США

Нагадаємо, західні ЗМІ вже протягом двох тижнів поширюють чутки про мирний план США для України та Росії. Зокрема, найбільший резонанс викликала пропозиція США визнати Крим частиною Росії.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Крим не можна визнавати російським. Це порушує суверенітет України та її Конституцію.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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