Фінансові новини
- |
- 25.04.25
- |
- 23:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Reuters опублікував текст «остаточної пропозиції» США Києву і Москві
22:44 25.04.2025 |
США пропонують Україні та Росії заморозити війну в рамках свого мирного плану. У документі згадується Крим і Запорізька АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання дізналося повний зміст мирного плану президента США Дональда Трампа, який американський спецпредставник Стів Віткофф представив на переговорах з Україною, Німеччиною, Францією та Британією в Парижі 17 квітня.
Припинення вогню:
* постійне припинення вогню;
* обидві сторони негайно приступають до переговорів про технічне здійснення перемир'я.
Гарантії безпеки для України:
* Україна отримує надійні гарантії безпеки;
* держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських держав плюс неєвропейські держави, які забажають;
* Україна не буде прагнути вступити до НАТО;
* Україна може прагнути до членства в ЄС.
Питання територій:
* США де-юре визнають російський контроль над Кримом;
* США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;
* США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;
* Україна повертає собі тимчасово окуповані території в Харківській області;
* Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через американський контроль і управління станцією. Електроенергія з неї розподіляється між обома сторонами. Також Україна повертає контроль над Каховською дамбою;
* Україна отримує безперешкодний прохід річкою Дніпро і контроль над Кінбурнською косою.
Економічні питання та відновлення України
* США та Україна реалізують угоду про корисні копалини;
* Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію;
* Санкції проти Росії, які були введені через війну з 2014 року, будуть зняті;
* Російсько-американське економічне співробітництво в енергетичному та інших промислових секторах.
Чутки про план США
Нагадаємо, західні ЗМІ вже протягом двох тижнів поширюють чутки про мирний план США для України та Росії. Зокрема, найбільший резонанс викликала пропозиція США визнати Крим частиною Росії.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Крим не можна визнавати російським. Це порушує суверенітет України та її Конституцію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters опублікував текст «остаточної пропозиції» США Києву і Москві
ТОП-НОВИНИ
|Газета The Telegraph оприлюднила п'ять вимог Києва до потенційної мирної угоди
|В «Євросолідарності» пояснили, з чим пов’язаний позов про поділ майна подружжя Порошенків
|Випущену по Києву балістичну ракету було виготовлено в КНДР, більшість іноземних компонентів в ній - виробництва США – Зеленський
|Китай не проводив ніяких торговельних переговорів зі США - МЗС КНР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Трамп розповів, що думає про Крим
|Трамп: Росія зробила «досить велику поступку» – обіцяє не захоплювати всю Україну
|ЗМІ дізнались, що США вимагатимуть від Росії в рамках своїх «мирних пропозицій»
|Індія звинувачує Пакистан у смерті десятків туристів. Чи може початися війна
|Зеленський про переговори: Терпець не витримає в українців
|РФ завдала удари по Києву «в дуже невдалий час», заявив Трамп
Бізнес
|У Японії заявили про розробку вчетверо потужнішого квантового комп'ютера
|Більшість власників електромобілів у США не повернуться до бензинових авто - дослідження
|Кондиціонер нового Hyundai Palisade Hybrid може працювати з вимкненим двигуном
|Google Gemini має 350 мільйонів користувачів на місяць
|Нові моделі ChatGPT лишають у тексті зайві символи — їх можна «проявити» через Word
|LG Electronics згортає виробництво зарядних станцій для електромобілів, пророкуючи стагнацію на цьому ринку
|Сонячні генератори на співкристалі показали рекордний ККД у 67% і на 375% вищу продуктивність