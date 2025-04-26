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АНАЛІТИКА

Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість Patriot – Зеленський

 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив Міністерству закордонних справ домогтися згоди США продати необхідну кількість систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot.

"Є завдання для Міністерства закордонних справ. Ми будемо намагатися досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки - згоди щодо Patriot для України. Ми готові купити необхідну кількість систем Patriot для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

Голова держави відзначив, що доручив дипломатам працювати щодо відповіді стосовно Patriot активніше.

Він повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандуючого у п'ятницю обговорювалося постачання в Україну систем ППО та ракет для них. "Найголовніше питання на сьогодні - ППО. Постачання в Україну систем ППО, постачання ракет для ППО. Наші домовленості з нашими партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців", - розповів Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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