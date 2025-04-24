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Кондиціонер нового Hyundai Palisade Hybrid може працювати з вимкненим двигуном

13:52 24.04.2025 |

Транспорт

Кондиціонер нового Hyundai Palisade Hybrid може працювати з вимкненим двигуном

 

Hyundai представила нове покоління трирядного Palisade для північноамериканського ринку. SUV отримав більш просторий салон, нове обладнання, гібридну силову установку та позашляхову версію XRT PRO.

Кондиціонер нового Hyundai Palisade Hybrid може працювати з вимкненим двигуном

 

Новий Palisade помітно перероблений зовні: кузов став більш незграбним, з прямими лініями замість колишніх плавних вигинів. Спереду і ззаду - світлодіодна оптика в характерному для бренду дизайні. Завдяки активним повітряним заслінкам і нахиленим переднім стійкам, коефіцієнт аеродинамічного опору знизився до 0.31 - один із найкращих показників у класі, попри збільшення довжини на 2.5 дюйми (63,5 мм) і колісної бази на 2.7 дюйми (68,5 мм).

Салон теж став просторішим. Новий дизайн у дусі "м'якої геометрії" натхненний стилем mid-century modern: заокруглені елементи на панелі, дверних картах і центральній консолі. Стандартні дві 12,3-дюймові панелі відповідають за мультимедіа та приладову панель. Бездротові Android Auto та Apple CarPlay входять до базового оснащення.

Кондиціонер нового Hyundai Palisade Hybrid може працювати з вимкненим двигуном

 

Серед опцій - сидіння підвищеного комфорту з висувною підтримкою стегна, капітанські крісла другого ряду, а також третій ряд, що складається. Усі три ряди доповнені підсклянниками та USB-C портами.

Головне технічне нововведення - гібридна силова установка. Вона об'єднує турбований 2,5-літровий бензиновий мотор із двома електродвигунами. Сукупна потужність - 329 к.с. (245 кВт). Коробка передач - 6-ступеневий "автомат". Повний привід поки що офіційно не підтверджений, але його поява очікується.

Кондиціонер нового Hyundai Palisade Hybrid може працювати з вимкненим двигуном

 

Базовий Palisade оснащений атмосферним 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 287 к.с. (214 кВт), що поєднується з 8-ступеневим "автоматом" і доступний як із переднім, так і з повним приводом. Бензинова версія може буксирувати до 5 000 фунтів (2 268 кг), гібрид - до 4 000 фунтів (1 814 кг).

Hyundai стверджує, що гібридна модель буде економічною не тільки в місті, а й на трасі - заявлена витрата пального 30 миль на галон (7.84 л/100 км) і загальний запас ходу до 619 миль (996 км). Крім того, гібрид може працювати в режимі Stay Mode, коли клімат-контроль працює від високовольтної батареї як в електромобілів.

XRT PRO: Palisade для бездоріжжя

Для любителів пригод Hyundai пропонує нову версію XRT PRO, розроблену спеціально для США. Вона вирізняється збільшеним на 1 дюйм (25 мм) кліренсом, поліпшеними кутами в'їзду (20,5°) і з'їзду (22,4°), а також позашляховими шинами, електронним заднім диференціалом, буксирними вушками та стандартним повним приводом.

Кондиціонер нового Hyundai Palisade Hybrid може працювати з вимкненим двигуном

 

В арсеналі XRT PRO - режими Mud, Sand і Snow, система кругового огляду, показання крену, кута підйому і висоти, компас, а також асистент руху на спуску. В оснащення входить люк з електроприводом, 14-динаміків аудіосистеми Bose, контурне підсвічування салону і штучна шкіра.

Кондиціонер нового Hyundai Palisade Hybrid може працювати з вимкненим двигуном

 

Ціни на новий Palisade наразі не названі. Продажі SUV мають розпочатися восени 2025 року, але терміни та вартість можуть змінитися через тарифи Трампа на імпортні товари, оскільки ця модель виробляється в Південній Кореї.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Hyundai
 

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