Getin Holding продав Ідея Банк Тігіпку за $36,5 млн

Польський Getin Holding SA 23 квітня з третьої спроби продав 100% акцій Ідея Банку (Львів), 27-го за обсягом активів в Україні, покупцем виступила кіпрська компанія Alkemi Limited власника групи "ТАС" Сергія Тігіпка на виконання умовного договору купівлі-продажу від 18 жовтня минулого року, йдеться у біржовому повідомленні продавця.

"Відповідно до договору емітент отримав ціну за акції, яка становила еквівалент $36,5 млн. Крім того емітент отримав винагороду в еквіваленті євро в розмірі $194,339 тис. за ексклюзивним договором, укладеним емітентом з Покупцем 22 квітня 2025 року", - зазначив Getin.

Він додав, що ще отримав винагороду за передачу прав на кошти, накопичені на депозиті в Ідея Банк, що відповідає 30,24 млн грн в євро, тобто EUR633,79 тис. на підставі договору доручення, укладеного між продавцем, покупцем та банком 23 квітня 2025 року.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) рішенням від 21 квітня надав згоду Тігіпку на опосередковане придбання 100% акцій Ідея Банку.

У лютому 2022 року Getin зазначав, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк. Укладену 10 листопада 2021 року угоду з Першим українським міжнародним банком (ПУМБ, Київ) Ріната Ахметова було розірвано у зв'язку з невиконанням усіх умов переходу права власності до 25 лютого. Після розірвання угоди з ПУМБом Getin відмовився від продажу свого українського дочірнього банку в умовах війни в Україні.

В тій угоді ціна продажу була еквівалентом в євро загальних чистих активів банку за аудійованими підсумками 2021 фінансового року, помножених на коефіцієнт 1,072 плюс чистий прибуток банку за період з 1 січня 2022 року до продажу, але не більше 45 млн грн (еквівалент PLN6,86 млн) та за вирахуванням загальної суми дивідендів, виплачених банком за 2021 рік до дати закриття угоди. Аналітики оцінювали ціну приблизно в $50 млн.

Ще раніше - наприкінці 2019 року - Getin Holding уклав угоду про продаж Ідея Банку та ТОВ "Нью Фінанс Сервіс" (НФС, Київ) компанії Dragon Capital Томаша Фіали спільно зі Іваном Світеком. Ціна купівлі Ідея Банку в EUR була еквівалентна 1,368 млрд грн (біля $57,8 млн за курсом на початок 2020 року) мінус сума дивідендів до закриття угоди й ціна 100% участі в НФС близько 5 млн грн. Угода отримала схвалення в АМКУ, проте була розірвана, оскільки сторони не змогли погодити її комерційні умови у встановлений договором термін.

НБУ 27 березня 2023 року визнав небездоганною ділову репутацію як польського холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького (Leszek Czarnecki). У зв'язку з цим український регулятор тимчасово позбавив Getin права голосу за 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу та Чарнецького річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. Крім того НБУ погодив довірчим керуючим Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пехоту.

Наприкінці квітня 2024 року регулятор дав шість місяців Getin на продаж його 100% частки в статутному капіталі Ідея Банку. Аналогічну вимогу було висунуто і до Чарнецького, від якого Нацбанк зажадав протягом півроку продати Getin 44,98% Ідея Банку, запропонувавши як альтернативу продати його частку в Getin або належну йому LC Corp BV, яка володіє 34,17% в Getin.

Після цього, у жовтні 2024 року, правління Getin і група "ТАС" Тігіпка підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку. Базова сума угоди становила $34 млн. Того ж місяця Getin отримав рішення НБУ про продовження шестимісячного терміну на продаж Ідея Банку - до кінця січня 2025 року.

Антимонопольний комітет України надав Тігіпку дозвіл на угоду 12 грудня 2024 року, а Нацбанк України наприкінці січня 2025 року повідомив про отримання від Тігіпка пакета документів щодо погодження купівлі Ідея Банку.

Ідея Банк працює у сегменті роздрібного бізнесу і фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.

Станом на 1 березня 2025 року загальні активи Ідея Банку становили 12,68 млрд грн, або 0,34% від загальних активів банківської системи. За цим показником він був 27-м серед 60 українських банків. Чисті активи банку складали на цю дату 7,84 млрд грн.

Група "ТАС" - одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Групі належать Універсал банк і ТАСкомбанк із активами на початок березня цього року відповідно 157,12 млрд грн (4,18%) і 45,39 млрд грн (1,21%), посідаючи 8 і 15 позиції на ринку за цим показником.