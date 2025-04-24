Більшість власників електромобілів у США не повернуться до бензинових авто - дослідження

За даними нового опитування McKinsey Mobility Consumer Insights, 76% американських домогосподарств, які вже володіють електромобілем, також планують у майбутньому обрати електричну модель. Це значно вище за показник минулого року (56%) і пов'язано з поліпшенням зарядної інфраструктури, надійності, збільшенням запасу ходу та появою нових, більш доступних моделей.

Рівень задоволеності власників електромобілів у США (EV owner satisfaction) зріс із 60% у 2024 році до 73% цього року. Навіть у сім'ях, які володіють як електромобілями, так і бензиновими автомобілями, більшість планує відмовитися від ДВЗ. 59% таких домогосподарств заявили, що замінять бензиновий автомобіль на електромобіль. Лише 14% збираються купити ще один бензиновий, а 24% віддали б перевагу плагін-гібриду (PHEV).

Цікаво, що серед власників лише автомобілів із ДВЗ (включно із самозарядними гібридами), 31% планують купити ще один такий самий автомобіль, а 35% кажуть, що ніколи не куплять електромобіль. Це означає, що більшість із них поки що не готові до переходу. Водночас серед власників PHEV - 52% планують залишитися на тій самій технології.

Також помітний розрив у ставленні до електромобілів, залежно від частини США. Штати на кшталт Каліфорнії, Нью-Йорка і Вашингтона вже досягли рівня електромобільної адаптації, порівнянного з Європою. А ось більша частина сільської Америки все ще дотримується автомобілів із ДВЗ. Важливу роль відіграє вік: понад половина опитаних віком до 45 років заявили, що їхній наступний автомобіль буде електричним. Представники покоління X і бебі-бумерів здебільшого не зацікавлені в електромобілях - особливо за межами великих міст.

McKinsey опитала 26 000 осіб у ключових регіонах світу, по 3 000 у кожній великій країні, включно з 1 000 власників електромобілів і 2 000 власників машин із ДВЗ. Лише 12% опитаних у США планують купити електромобіль наступного разу - проти 23% у Європі та 45% у Китаї. 32% американців заявили, що ніколи не розглянуть купівлю електромобіля. У Китаї так відповіли лише 3%. Там грають роль десятиліття субсидій, дешевші моделі та розвинена зарядна мережа. Крім того, багато китайських покупців або ніколи не володіли автомобілями з ДВЗ, або мали тільки один такий досвід до переходу на електромобілі.

Зсув, який Китай пережив близько 10 років тому - зростання популярності PHEV - зараз спостерігається в США. Лише 7% власників бензинових автомобілів сказали, що їхня наступна машина буде повністю електричною. Однак 17% готові перейти на плагін-гібриди. Ймовірно, ці люди живуть у "зарядних пустелях" або просто поки що не готові до повноцінного переходу на електромобілі. Для них PHEV може стати перехідним етапом.



