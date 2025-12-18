Фінансові новини
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Мінфін опублікував законопроєкт про ПДВ для ФОПів: норма почне діяти з 2027 року
Міністерство фінансів у четвер, 18 грудня, опублікувало на своєму сайті проєкт закону щодо податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців.
Він передбачає, що з 1 січня 2027 року платники єдиного податку (крім електронних резидентів третьої групи) повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, якщо за останні 12 місяців їхні операції з продажу товарів або послуг, включно з онлайн-продажами через інтернет та застосунки, перевищили 1 млн грн (без ПДВ).
Основна мета законопроєкту - створення рівних конкурентних умов для ведення бізнесу, тому що зараз спрощенці мають цінову перевагу над платниками ПДВ.
У 2024 році компанії на загальній системі оподаткування сплатили 386,6 млрд грн "внутрішнього" ПДВ.
У випадку ухвалення законопроєкту надходження до державного бюджету у 2027 році збільшаться приблизно на 40,1 млрд грн від ФОПів.
Виходячи з даних за попередній рік, ця норма торкнеться приблизно 660 000 платників єдиного податку - здебільшого ФОП другої й третьої груп.
Зараз в Україні є три групи спрощеної системи оподаткування:
→ перша група - підприємці з річним лімітом доходу 1,3 млн грн. Щомісяця сплачують єдиний податок (ЄП) - 302,8 грн/міс, військовий збір - 800 грн/міс, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) - 1760 грн/міс;
→ друга група - невеликий бізнес із річним лімітом доходу 6,67 млн грн. Щомісяця платять єдиний податок - до 1600 грн/міс, військовий збір - 800 грн/міс, ЄСВ - 1760 грн/міс;
→ третя група - найпоширеніша серед ІТ та фрилансу, де платять відсоток від доходу. Річний ліміт - 9,33 млн грн. Щоквартально сплачують ЄП - 5% від доходу або 3 % + ПДВ, якщо підприємець є платником ПДВ, військовий збір - 1 % від доходу, ЄСВ - мінімум 1760 грн/міс.
Якщо новий законопроєкт ухвалять, тоді ФОПам доведеться додати до уже наявних фіскальних платежів ще й 20% ПДВ.
