Мінфін опублікував законопроєкт про ПДВ для ФОПів: норма почне діяти з 2027 року

Міністерство фінансів у четвер, 18 грудня, опублікувало на своєму сайті проєкт закону щодо податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців.

Він передбачає, що з 1 січня 2027 року платники єдиного податку (крім електронних резидентів третьої групи) повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, якщо за останні 12 місяців їхні операції з продажу товарів або послуг, включно з онлайн-продажами через інтернет та застосунки, перевищили 1 млн грн (без ПДВ).

Основна мета законопроєкту - створення рівних конкурентних умов для ведення бізнесу, тому що зараз спрощенці мають цінову перевагу над платниками ПДВ.

У 2024 році компанії на загальній системі оподаткування сплатили 386,6 млрд грн "внутрішнього" ПДВ.

У випадку ухвалення законопроєкту надходження до державного бюджету у 2027 році збільшаться приблизно на 40,1 млрд грн від ФОПів.

Виходячи з даних за попередній рік, ця норма торкнеться приблизно 660 000 платників єдиного податку - здебільшого ФОП другої й третьої груп.

Зараз в Україні є три групи спрощеної системи оподаткування:

→ перша група - підприємці з річним лімітом доходу 1,3 млн грн. Щомісяця сплачують єдиний податок (ЄП) - 302,8 грн/міс, військовий збір - 800 грн/міс, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) - 1760 грн/міс;

→ друга група - невеликий бізнес із річним лімітом доходу 6,67 млн грн. Щомісяця платять єдиний податок - до 1600 грн/міс, військовий збір - 800 грн/міс, ЄСВ - 1760 грн/міс;

→ третя група - найпоширеніша серед ІТ та фрилансу, де платять відсоток від доходу. Річний ліміт - 9,33 млн грн. Щоквартально сплачують ЄП - 5% від доходу або 3 % + ПДВ, якщо підприємець є платником ПДВ, військовий збір - 1 % від доходу, ЄСВ - мінімум 1760 грн/міс.

Якщо новий законопроєкт ухвалять, тоді ФОПам доведеться додати до уже наявних фіскальних платежів ще й 20% ПДВ.