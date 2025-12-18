Фінансові новини
18.12.25
12:05
RSS
мапа сайту
Запас на 2026 рік: уряд дозволив Мінфіну позичити додаткові 55 мільярдів
08:31 18.12.2025 |
Кабінет міністрів України дозволив Міністерству фінансів понаднормово запозичити 55 млрд грн. Їх планують використовувати на початку наступного року.
Відповідну постанову уряд ухвалив під час свого засідання 17 грудня, текст постанови є у розпорядженні ЕП.
Зокрема, документом пропонується дозволити Міністерству фінансів отримати додаткові позики від Європейського Союзу, міжнародних фінансових організацій, а також від випуску ОВДП на загальну суму, що не перевищує 55 млрд грн - понад затверджений план запозичень на поточний рік.
"Попри збереження політичної підтримки ключових міжнародних партнерів процес отримання фінансової допомоги ускладнюється через поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів. Це призводить до затримок у погодженні фінансових пакетів, збільшує ризики невчасного надходження коштів та ускладнює необхідність фінансування вкрай необхідних витрат державного бюджету", - йдеться у пояснювальній записці до постанови.
Там зазначають, що за результатами переговорів з міжнародними партнерами до кінця грудня 2025 року очікується надходження кредитів та позик від ЄС та міжнародних фінансових організацій, через що план із запозичень на 2025 рік може перевиконатись.
Крім цього, у Мінфіні бачать високий попит на облігації внутрішньої державної позики, що надає можливість здійснити додаткові запозичення на внутрішньому ринку.
"Формування резервного залишку бюджетних коштів сприятиме забезпеченню ліквідності та платоспроможності на початку наступного бюджетного періоду", - пояснюють у Мінфіні.
