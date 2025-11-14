Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів

 

Чорноморський російський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських дронів уночі 14 листопада.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

Джерела також зазначили, що "Транснєфть" призупинила постачання сирої нафти до порту.

У "Транснєфті" відмовилися від коментарів.

Нагадаємо:

БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі у російському Новоросійську: пошкодили нафтобазу, контейнерний термінал, берегові споруди й одне судно.

Через Новоросійськ крім російської також йде казахстанська нафта, порт забезпечує відвантаження понад 2 мільйонів барелів нафти на добу, що становить близько 5% від загальносвітових морських поставок.

Станом на ранок 14 листопада ціни на нафту зросли приблизно на 2% 14 листопада через побоювання щодо постачання після того, як дрони поцілили в нафтосховище в російському порту Новоросійськ.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7014  0,04 0,09 42,2579  0,04 0,09
EUR 48,5954  0,13 0,27 49,2236  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,13 0,30 42,0800  0,11 0,26
EUR 48,9100  0,14 0,30 48,9400  0,15 0,31

