НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Новоросійську потужні прильоти по нафтотерміналу і позиції С-300

 

У Новоросійську поблизу порту горить нафтовий термінал "Шесхарис". Також імовірне влучання по позиції системи ППО С-300/400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.

Близько опівночі місцеві пабліки повідомляли про наліт невідомих дронів на Новоросійськ.

Згодом почала з'являтись інформація про вибухи.

За кілька хвилин у Telegram-каналі написали про пожежу в "Шесхарисі". Це великий експортний нафтовий-термінал поблизу порту Новоросійськ, кінцева точка трубопроводів російської компанії "Транснефть".

Невдовзі почало з'являтись фото та відео пожежі та сам момент вибуху.

Про атаку по Новоросійську в своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він опублікував відео з вибухом і пожежею.

"Це нафтовий термінал в Новоросійську після прильоту. Росіяни ж б'ють по житлових будинках та енергетиці", - зазначив Коваленко.

Пізніше Telegram-канал Exilenova+ та проєкт "Кібер борошно" геолокаціювали місце влучання в Новоросійську. Імовірно, крім нафтового терміналу "прилетіти" могло по позиції С-300/400 на території ВЧ 1537-го зенітно-ракетного кубанського краснознаменного полку.

Оперштаб Краснодарського краю підтвердив, що внаслідок атаки дронів на Новоросійськ пошкоджено нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхарис" та кілька берегових споруд.

Крім цього, в порту пошкоджено цивільне судно і начебто поранено трьох членів екіпажу.

Також, за інфомацією оперштабу, фрагменти безпілотників упали у різних районах міста. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
