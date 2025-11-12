Фінансові новини
Галущенка відсторонили від посади міністра
08:45 12.11.2025 |
Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
"Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції", - зазначила вона.
Виконувати обовʼязки міністра буде заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.
Галущенко встиг прокоментувати своє відсторонення, він зазначив, що не тримається за посаду.
"Вважаю, що відсторонення на час розслідування - це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", - зазначив відсторонений міністр.
