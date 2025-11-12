Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Галущенка відсторонили від посади міністра

08:45 12.11.2025 |

Політика

 

Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції", - зазначила вона.

Виконувати обовʼязки міністра буде заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Галущенко встиг прокоментувати своє відсторонення, він зазначив, що не тримається за посаду.

"Вважаю, що відсторонення на час розслідування - це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", - зазначив відсторонений міністр.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0300  0,13 0,31 42,0500  0,12 0,29
EUR 48,6300  0,02 0,04 48,6700  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес