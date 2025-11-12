Галущенка відсторонили від посади міністра

Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції", - зазначила вона.

Виконувати обовʼязки міністра буде заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Галущенко встиг прокоментувати своє відсторонення, він зазначив, що не тримається за посаду.

"Вважаю, що відсторонення на час розслідування - це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", - зазначив відсторонений міністр.