Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 18:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
13:34 11.11.2025 |
Національний банк України (НБУ) застосував по відношенню до народного депутата, п'ятого президента України Петра Порошенка захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони права голосу за 64,98292% акцій у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ, Київ), якими він володіє опосередковано.
Як зазначається у повідомлені на сайті НБУ, відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 20 жовтня цього року.
Окрім того, він заборонив право голосу за цими акціями ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", який володіє ними напряму.
Як повідомлялося, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 28 квітня 2025 року визнав ділову репутацію Порошенка як власника 64,98292% акцій МІБ небездоганною через застосування до нього санкцій РНБО указом президента від 12 лютого 2025 року.
Як зазначав тоді НБУ, таке рішення не впливає на роботу банку і взаємодію з клієнтами - фізичними та юридичними особами, благодійними організаціями. На той час Нацбанк повідомляв, що інші заходи впливу, як от позбавлення права голосу, щодо Порошенка у зв'язку з визнанням його ділової репутації небездоганною, не застосовувалися.
У свою чергу Порошенко ще 11 квітня заявив, що НБУ плануєте визнати його "особою з небездоганною діловою репутацією", використавши для цього указ президента про санкції.
"Насправді розгляд питання про "небездоганну репутацію" свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а по суті став виконавцем політичного замовлення...", - так прокоментував рішення регулятора Порошенко, який колись у своїй кар'єрі очолював Раду НБУ.
Він також розцінив це як етап "зачистки політичного поля і створення проблем для опозиції".
У свою чергу адвокати Порошенка заявили, що оскаржуватимуть це рішення Нацбанку.
Як повідомив адвокат Ілля Новіков, жодних пояснень, чому владі знадобилося запроваджувати санкції проти Порошенка, в документах немає; редставники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка було запроваджено нібито з виховною метою.
Згідно з даними НБУ, на 1 вересня 2025 року за розміром загальних активів МІБ посідав 29-е місце (10,85 млрд грн) серед 60 банків в Україні. В структурі активів банківської системи він посідає 0,28%. Чистий збиток банку за вісім місяців цього року склав 15,3 млн грн.
Стаття на тему:
07.11.2025 Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка - адвокат
Як повідомив адвокат Ілля Новіков, жодних пояснень, чому владі знадобилося запроваджувати санкції проти Порошенка, в документах немає; редставники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка було запроваджено нібито з виховною метою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|САП деанонімізувала бізнесмена «Карлсона» і назвала міністрів, які фігурують у справі
ТОП-НОВИНИ
|На російському НПЗ «Орськнафтооргсинтез» зафіксовано щонайменше чотири вибухи - СБУ
|Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ
|Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
|Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Дрони атакували Саратов і Енгельс, уражено НПЗ
|Трамп готовий зменшити мито для Індії після скорочення імпорту нафти РФ
|Операція «Мідас»: НАБУ розповіло, як легалізувалися кошти з «Енергоатома»
|Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
|Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
|У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
Бізнес
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
|Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
|$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії