Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ

Національний банк України (НБУ) застосував по відношенню до народного депутата, п'ятого президента України Петра Порошенка захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони права голосу за 64,98292% акцій у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ, Київ), якими він володіє опосередковано.

Як зазначається у повідомлені на сайті НБУ, відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 20 жовтня цього року.

Окрім того, він заборонив право голосу за цими акціями ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", який володіє ними напряму.

Як повідомлялося, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 28 квітня 2025 року визнав ділову репутацію Порошенка як власника 64,98292% акцій МІБ небездоганною через застосування до нього санкцій РНБО указом президента від 12 лютого 2025 року.

Як зазначав тоді НБУ, таке рішення не впливає на роботу банку і взаємодію з клієнтами - фізичними та юридичними особами, благодійними організаціями. На той час Нацбанк повідомляв, що інші заходи впливу, як от позбавлення права голосу, щодо Порошенка у зв'язку з визнанням його ділової репутації небездоганною, не застосовувалися.

У свою чергу Порошенко ще 11 квітня заявив, що НБУ плануєте визнати його "особою з небездоганною діловою репутацією", використавши для цього указ президента про санкції.

"Насправді розгляд питання про "небездоганну репутацію" свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а по суті став виконавцем політичного замовлення...", - так прокоментував рішення регулятора Порошенко, який колись у своїй кар'єрі очолював Раду НБУ.

Він також розцінив це як етап "зачистки політичного поля і створення проблем для опозиції".

У свою чергу адвокати Порошенка заявили, що оскаржуватимуть це рішення Нацбанку.

Як повідомив адвокат Ілля Новіков, жодних пояснень, чому владі знадобилося запроваджувати санкції проти Порошенка, в документах немає; редставники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка було запроваджено нібито з виховною метою.

Згідно з даними НБУ, на 1 вересня 2025 року за розміром загальних активів МІБ посідав 29-е місце (10,85 млрд грн) серед 60 банків в Україні. В структурі активів банківської системи він посідає 0,28%. Чистий збиток банку за вісім місяців цього року склав 15,3 млн грн.

