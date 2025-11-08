Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, яка розглядає позов народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка про скасування указу про санкції проти нього, закінчила розгляд документів із грифом ДСК (для службового користування), на підставі яких було ухвалене відповідне рішення РНБО, повідомляється на сайті політсили у п'ятницю.

Як повідомив адвокат Ілля Новіков, жодних пояснень, чому владі знадобилося запроваджувати санкції проти Порошенка, в документах немає. Він також стверджує, що представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка було запроваджено нібито з виховною метою.

"Нам обіцяли, що ми почуємо в закритому засіданні відповідь від представника президента Зеленського, за що запровадили санкції. Ми своїми вухами почули, що людина, щодо якої впроваджено санкції, має задуматись над своєю поведінкою. Тобто в очі суду, хоча і за закритими від суспільства дверима, говорять таку маячню, що санкції мають виховний характер. Зеленський вважає, що він вихователька нам тут всім, зокрема Порошенку, і він може собі таке дозволити", - сказав Новіков.

Крім того, адвокат стверджує, що частина наданих відповідачами документів була сфальсифікована. "Судячи з усього, було сфальсифіковано частину доказів. Зокрема, ми сьогодні оглядали диск, який начебто було записано у Кабінеті міністрів і передано ввечері 12 лютого для розгляду на засідання РНБО. Це був диск з додатками до пропозиції Кабінету міністрів щодо санкцій. На цьому диску файли збережені 13 лютого. Є пояснення від секретаріату РНБО, що зареєстрований цей диск із супровідним листом Дениса Шмигаля, на той час прем'єр-міністра України, був лише о 23:13 13 лютого, через добу після того, як начебто цей самий диск було розглянуто на засіданні РНБО. А метадані файлів, тобто час створення файлів, повністю здають те, що цей диск було відтворено заднім числом", - зазначив адвокат.

Наступне засідання у справі відбудеться 21 листопада.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. За словами адвоката Іллі Новікова, підставами для санкцій стали так звана "вугільна справа" і Харківські угоди. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

Порошенко вважає, що якщо немає юридичних підстав для запровадження санкцій проти нього, то підстави є лише політичні.