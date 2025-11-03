Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм





Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк різко розкритикував ініціативу президента Володимира Зеленського щодо "зимового пакета підтримки"

Про це він пише у телеграм-каналі.

"Хроніки є****того популізму", - охрестив Железняк ідею щодо зимового пакету підтримки населення.

Далі він детально аргументує свою думку:

1) Літом під час бюджетного процесу прибігають урядовці з шаленими очима і криками: дайте терміново гроші на УЗ, інакше колапс (це правда. - Я.Ж.).



2) Рада в серпні забирає гроші у Києва і передає 8 млрд грн у Резервний фонд. Тобто, це гроші внутрішні і їх можна було б відправити на армію.



3) 23 жовтня КМУ виділяє 8 млрд грн на дофінансування "Укрзалізниці";



4) Під час бюджетного процесу Мінінфраструктури і депутати профільного комітету кричать, що з "УЗ" біда і терміново треба гроші хоча б на функціонування.



5) 01 листопада президент оголошує про безкоштовне перевезення на 3000 тис. км для всіх))))) Ще раз: для всіх....без пільгових категорій, просто безкоштовно катаємо все населення.

"ЯК?!!! ЧОМУ?!

P.S. Десь на фоні звучить спіч Свириденко про аудит видатків або фраза самого Президента "всі гроші на перемогу", - резюмує Железняк.



Кабмін виділяє кошти з резервного фонду на "УЗ"

Нардеп на підтвердження власних слів публікує розпорядження Кабміну про виділення коштів із резервного фонду на фінансову допомогу "УЗ".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців.

