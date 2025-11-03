Авторизация

Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм

 


Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк різко розкритикував ініціативу президента Володимира Зеленського щодо "зимового пакета підтримки"

Про це він пише у телеграм-каналі.

"Хроніки є****того популізму", - охрестив Железняк ідею щодо зимового пакету підтримки населення.

Далі він детально аргументує свою думку:

1) Літом під час бюджетного процесу прибігають урядовці з шаленими очима і криками: дайте терміново гроші на УЗ, інакше колапс (це правда. - Я.Ж.).

2) Рада в серпні забирає гроші у Києва і передає 8 млрд грн у Резервний фонд. Тобто, це гроші внутрішні і їх можна було б відправити на армію.

3) 23 жовтня КМУ виділяє 8 млрд грн на дофінансування "Укрзалізниці";

4) Під час бюджетного процесу Мінінфраструктури і депутати профільного комітету кричать, що з "УЗ" біда і терміново треба гроші хоча б на функціонування.

5) 01 листопада президент оголошує про безкоштовне перевезення на 3000 тис. км для всіх))))) Ще раз: для всіх....без пільгових категорій, просто безкоштовно катаємо все населення.

"ЯК?!!! ЧОМУ?!

P.S. Десь на фоні звучить спіч Свириденко про аудит видатків або фраза самого Президента "всі гроші на перемогу", - резюмує Железняк.

Кабмін виділяє кошти з резервного фонду на "УЗ"

Нардеп на підтвердження власних слів публікує розпорядження Кабміну про виділення коштів із резервного фонду на фінансову допомогу "УЗ".

Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

