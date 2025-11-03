Фінансові новини
Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
Президент України Володимир Зеленський в рамках обговорення пакету програм зимової підтримки доручи пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і зазначив, що вже є пропозиції від Укрзалізниці - УЗ-3000.
"Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів - Київ, Київ - Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям - кошти, які використовуються, реально служать суспільству", - написав президент в телеграм-каналі.
