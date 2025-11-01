Насірова засудили до 6 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова до шести років позбавлення волі.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання та повідомив Центр протидії корупції.

Колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років та штрафу розміром 17 тисяч гривень (максимальна межа статті). Також протягом трьох років Насіров не зможе обіймати певні посади.

Суд вирішив узяти Насірова під варту до набрання вироком законної сили.

Центр протидії корупції звертає увагу, що тепер Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Якщо ж цього не встигнуть зробити, Насіров уникне відповідальності через сплив строку давності.

Суд розглядав цю справу ще з 2017 року. За версією слідства, впродовж 2015-2016 років Насіров допомагав ухилятися від податків компаніям парламентаря Олександра Онищенка. Через це держава зазнала збитків у 2 мільярди гривень. Онищенко ж, за версією слідства, організував корупційну схему з розкрадання грошей у державної компанії «Укргазвидобування».

Щодо Насірова є ще одна справа. За версією слідства, Роман Насіров отримав понад 722 мільйони гривень хабаря, за що мав забезпечити відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у понад 3,2 мільярда гривень. Слідство не називає імен, однак, за даними медіа, ідеться про олігарха Олега Бахматюка, який є власником UkrLandFarming.

Спроба мобілізуватися

Організація Transparency International Ukraine дізналася, що екскерівник ДФС Роман Насіров, якого звинувачують в отриманні хабаря, на етапі судових дебатів у його справі добровільно мобілізувався до лав ЗСУ. Його захисники подали клопотання про зупинку кримінального провадження. За даними «Укрінформу», його призначили на посаду сапера з окладом у 2640 гривень.

Після суспільного резонансу командир 101 окремої бригади охорони Генерального штабу імені полковника Геннадія Воробйова, до якої хотів долучитися Насіров, визнав наказ про його призов протиправним та скасував його.

Згодом Вищий антикорупційний суд узяв під варту Романа Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 мільйонів гривень. 9 травня цього року за Насірова внесли заставу, і він вийшов з-під варти.