Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у справі щодо загибелі людей через підтоплення в місті. Його підозрюють у службовій недбалості.

Про це повідомив кореспондент hromadske.

Сторона обвинувачення зазначила, що Труханов як міський голова Одеси неналежним чином виконував посадові обовʼязки, що призвело до порушення функціонування дощової каналізації у місті. Це, своєю чергою, під час зливи у вересні призвело до підтоплень і загибелі людей.

Прокурори клопотали про два місяці цілодобового домашнього арешту для Труханова в Одесі, з електронним браслетом та здачею паспортів. Прокурори вважають, що є ризик переховування Труханова від правоохоронців, бо, мовляв, він має громадянство рф.

Сам Труханов просив не задовольняти клопотання, називаючи справу частиною «політичної диверсії» проти нього.

«Для мене те, що відбувається зараз, - не те що несподіванка, а якийсь треш. Я зовсім не розумію змісту цієї підозри. Це тяжке обвинувачення, особливо коли вчинення кримінального злочину передбачене службовою недбалістю. Виконуючи свої обов'язки, мене було обрано "Людиною року" саме за виконання своїх обов'язків як міського голови. Це дуже серйозна нагорода, серйозне визнання в Україні. Проводився аналіз моїх дій, результатів. Тому дуже неприємно слухати, коли прокурор заявив, що я так погано виконую свою роботу», - сказав він.

Труханов назвав ситуацію з водовідведенням в Одесі «дуже тяжкою» та заявив, що протягом років було реалізовано багато проєктів під його керівництвом. Пізніше адвокат Труханова зачитав у суді низку рішень про ремонти у місті як доказ, що міська рада займалася проблемою водовідведення у межах доступного фінансування.

Зрештою, суд призначив Труханову цілодобовий домашній арешт. Він не може покидати місце проживання за виключенням необхідності отримати невідкладну медичну допомогу або пройти в укриття під час повітряної тривоги. Йому заборонено покидати Одесу без рішення прокурора чи суду.

Труханов також має здати паспорт для виїзду за кордон та інші відповідні документи.

Засідання проводили у Печерському райсуді Києва. Труханов долучився у режимі відеоконференції з приміщення Одеського окружного адмінсуду.