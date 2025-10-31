Rheinmetall на замовлення США створить систему швидкого ремонту БМП Bradley для ЗСУ

Американська філія Rheinmetall отримала контракт вартістю $31 млн на реалізацію проєкту з оперативної оцінки пошкоджень і ремонту бойових машин піхоти Bradley для армії США та Збройних Сил України. Про це повідомляється на сайті німецького оборонного концерну.

Контракт укладено на 18 місяців через Національний центр виробничих наук США (NCMS). Мета ініціативи - створення мобільної системи технічного обслуговування, яка дасть змогу швидко оцінювати та ремонтувати БМП Bradley поблизу лінії фронту.

Проєкт передбачає навчання спеціальних ремонтних команд (Rapid DAR Teams), оснащених сучасними інструментами та гнучким ланцюгом постачання. Результатом стане зменшення часу простою техніки, підвищення боєготовності та стійкості ЗСУ.

"Наближаючи передові ремонтні можливості до місця їх необхідності, ми допомагаємо забезпечити швидке та безпечне повернення до служби такого важливого обладнання, як БМП Bradley, в час, коли це вкрай необхідно українським Збройним Силам", - заявив генеральний директор American Rheinmetall Метт Ворнік.

Завершення проєкту заплановано на березень 2027 року. Тоді ж очікується постачання перших відремонтованих БМП Bradley.

Україна отримала БМП Bradley від США у межах пакетів військової допомоги. Загалом передано понад 180 одиниць різних модифікацій (переважно M2A2 ODS). Bradley використовуються українськими механізованими підрозділами на передовій.