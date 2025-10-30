Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ексочільника «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Слідчі ДБР затримали Кудрицького напередодні. Колишньому голові правління «Укренерго» повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

У ДБР стверджують, що у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії, на той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго». У бюро стверджують, що за результатами закупівель було укладено два договори на понад 68 млн грн, потім держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, за даними ДБР, спільники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання.

Разом з Кудрицьким по справі проходить бізнесмен Ігор Гринкевич, який, є фігурантом іншої справи, щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад 1 мільярд гривень.

Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами «Укренерго» під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано до 26 грудня. Також суд призначив Кудрицькому заставу - 13,7 мільйона гривень.

Це судове рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

«Рішення суду ухвалене на підставі матеріалів, які не доводять жодного ризику застосування до Кудрицького запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави», - прокоментував адвокат Микола Грабик. Він також заявив, що захист оскаржуватиме це рішення суду.

Кудрицький відкидає звинувачення, заявивши у суді, що вони є «абсурдними і необґрунтованими».

Інна Совсун, народна депутатка України, фракція «Голос», в ефірі Радіо Свобода озвучила сумніви щодо обґрунтованості суті справи проти ексочільника «Укренерго» Володимира Кудрицького.

«Серйозної суті обвинувачення, відверто кажучи, ми там не почули, і не побачили ніяких реальних доказів», - констатує депутатка.

Совсун каже, що після того, як вона заслухала доводи сторони обвинувачення у неї посилилися підозри у тому, що справа проти Кудрицького політично вмотивована.

Депутати від фракції «Голос» Максим Хлапук та Інна Совсун хотіли взяти ексочільника «Укренерго» на поруки, проте суд відмовив у цьому клопотанні.

