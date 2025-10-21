Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: Я не думаю, що Україна переможе у війні, але вона все ще може це зробити

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не казав, що Україна здобуде перемогу у війні.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

Репортерка пригадала, що лише кілька тижнів тому Трамп казав, що Україна може виграти війну і повернути території, однак зараз, схоже, його думка вже трохи інша.

«Вони все ще можуть виграти, я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть виграти. Я ніколи не казав, що вони виграють, я сказав, що вони можуть виграти. Все може статися. Війна - це дуже дивна річ. Стається багато поганого, стається багато хорошого», - відповів президент.

Чергові зміни в позиції Трампа

Наприкінці вересня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Дональд Трамп заявив, що за підтримки ЄС Україна може повернути свої території в межах первісних кордонів, а, можливо, й піти далі. Він додав, що росія «перебуває у великій економічній скруті» і закликав Україну діяти.

Тим часом Зеленський заявив, що отримав позитивний сигнал від президента США, що його країна буде підтримувати Україну до закінчення війни.

Під час тодішньої зустрічі, йшлося про зняття «будь-яких табу» на постачання зброї для України, розповідав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Вже у жовтні Трамп заявив, що він фактично ухвалив рішення щодо постачання далекобійних ракет Tomahawk.

А втім, вже 16 жовтня президент США телефоном поговорив із главою рф володимиром путіним. За підсумками зустрічі він повідомив, що вони зустрінуться в Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни. Він заявив, що ця розмова «дала значний прогрес».

Вже наступного дня він зустрівся із Зеленським у Вашингтоні. Як розповіли джерела Financial Times, американський лідер наполягав на тому, щоб Зеленський «віддав путіну увесь Донбас», і неодноразово повторював тези глави рф.

Після публікацій у медіа Трамп заперечив, що казав українському президентові поступитися всією територією Донецької області.

Водночас він закликав до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, порадивши росії та Україні «зупинитися там, де вони є», й укласти мирну угоду. Президент Зеленський підтримав заклик Трампа до припинення вогню на нинішній лінії, щоб розпочати переговори щодо остаточного завершення війни.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

