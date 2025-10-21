Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо «репараційної позики» Україні

 

США відмовились приставати до плану Європейського Союзу щодо розширеного використання заморожених російських активів для надання Україні так званої "репараційної позики".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними Bloomberg, представники США повідомили європейським колегам під час переговорів на полях засідання Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні, що наразі не будуть приєднуватись до "репараційної позики".

Одне з джерел агентства зазначило, що США як причину свого небажання назвали ризики для стабільності ринку. Інше - повідомило, що наразі США просто не взяли на себе жодних зобов'язань.

У ЄС непублічно висловили розчарування тим, що США відмовилися приєднатись до плану попри попередні заклики адміністрації Трампа активніше використовувати росактиви, пише Bloomberg.

Хоча сума активів, що зберігаються в США, є мінімальною, американська підтримка плану ЄС була б позитивним сигналом для інших країн, пояснили джерела агентства.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій йдеться, що "репараційну позику" для України з використанням росактивів мають погодити до кінця 2025 року.

Тим часом прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи, які знаходяться в Бельгії, будуть використані для фінансування кредитів Україні.
Ключові теги: США, Росія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес