Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України

Німеччина надає 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України в її оборонної промисловості. Про це за підсумками засідання у форматі «Рамштайн» оголосив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Протиповітряна оборона є основою нашої підтримки і була такою з самого початку війни. Тому ми продовжуватимемо інвестувати в протиповітряну оборону України та заходи протидії безпілотникам», - наголосив Пісторіус.

Рішення інвестувати у виробництво далекобійних безпілотників посадовець пояснив їхніми можливостями знищувати російські логістичні ресурси за лінією фронту.

«Ми бачимо певний успіх. У Росії існує повний дефіцит (пального - ред.). Це впливає і на російських військових. Стає все важче представляти вдома цю війну як успіх. Ми можемо і хочемо вчитися в України та користуватися її досвідом», - наголосив очільник німецького Міноборони.

Посадовець також оголосив про активізацію співпраці між оборонпромом Німеччини й України «в галузі досліджень та розробки технологій - таким чином ми сприяємо обміну між промисловостями наших країн».

Пісторіус розповів також про ініціативу з модернізації наземних систем, які постачаються Україні.

«Основні бойові системи, такі як основні бойові танки та бойові машини піхоти, будуть модернізовані відповідно до найновіших стандартів. Це включає нову зброю та інноваційні датчики. Модернізація буде проводитися переважно на існуючому технічному обслуговуванні в Україні. Звичайно, до цього буде залучена оборонна промисловість України. Це буде інвестиція в довгострокове нарощування потужностей збройних сил України. А це означає, що вона триватиме навіть після потенційного припинення вогню», - резюмував міністр.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін інвестує 10 мільярдів євро в безпілотники «всіх типів і рівнів».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.